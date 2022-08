St-Gérard 4 - Philipe. B 0

Les Brognois n’ont pas raté leurs débuts. Surtout le jeune Addisu Marquet (17 ans). Ce dernier avait inscrit un doublé avant les citrons. À la reprise, les visités ne lâchaient pas la pression et doublaient la mise par Dehard et Addisu Marquet. Mais ce dernier recevait une seconde carte jaune à la 80e, le privant d’un dimanche parfait.

Clermont 2 - Lesve 8

Les Profondevillois ne veulent plus traîner en chemin comme l’an dernier. Quatre buteurs différents avant la pause pour les visiteurs: Marlier, Julemont, Bodart et Delcourt. Après le score de forfait signé Delcourt à la 55e, Ouelbani sauvait l’honneur desVertsà la 64e. Ligot, Henricot et Dave pour les visiteurs et Couture pour les visités activaient encore le marquoir.

Gimnée 2 - Surice B 2

Cette unité, la première depuis plus d’un an, satisfait les instances gimnéennes. Piret avait trouvé la faille pour les visités à la 22e avant qu’ils ne loupent deux belles possibilités. Ils tiennent le bon bout jusqu’à la 65e, moment où Malinowski égalise. Le but de Baguet à la 85esemble le garant de trois précieuses unités mais, dans les arrêts de jeu, le penalty transformé par Parmentier, ruine les espoirs des Mauves.

Et. Tamines 8 - Ham B 0

Les Etoilés ont rencontré quelques difficultés à se mettre en action. Le doublé d’Oostens au 1eracte les a libérés. Les Rouge et Noir vont ensuite submerger leur voisin à qui ils infligent une solide correction. Brigano (2), Skouti (2), Lomanto et Oostens vont accumuler les buts.

Tarcienne B 1 - Thy B 1

La première demi-heure est équilibrée. À la 31e, Gain, mal tenu sur une phase arrêtée, déflore la marque. Tarcienne n’encaisse pas le coup et sur une autre phase arrêtée, une tête de Moulin remet les compteurs à égalité. La reprise ne voit personne émerger. À la 85e, Di Padova manque de faire pencher la balance pour les visités, sans réussite.

Falisolle B 0 - Somzée B 1

Le duel entre ces deux formations fut fort offensif mais un seul but fut inscrit à la 85epar Canivez au grand dam des Sambriens.

Fraire 4 - Treignes 2

Une renaissance et une victoire pour les visités. Après un but de Pirard à la 11er, les visiteurs inversent la tendance via Genon et Lange avant le café. À la reprise, les Frairois vont faire la différence par Pirard, Halici et B. Yilmaz.