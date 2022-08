Éghezée B remporte le derby

Bonneville 4 – Mazy 3

LesMarbriersont été surpris dès la 1reminute où Depaye pousse déjà au fond. Londot double la mise à la 27e. Les Gembloutois réagissent et Marichal réduit le score à la 36e. Stellings, sur penalty, rend une avance de deux buts aux siens. À la 66e, Étienne creuse le break définitif même si, en fin de partie, Legros et Van Tielen, atténuent l’addition

Leuze B 2 – Ohey B 2

Ce match fort partagé n’a pas connu de vainqueur. Ce n’est qu’à 5 minutes de la pause que le visiteur Toussaint déflore le score. Thys réagit dans la foulée en égalisant. Simon rend l’avance aux Oheytois dès la 46e. Les Hesbignons ne lâchent pas le morceau et à la 81e, Malotaux égalise méritoirement.

Andoy 0 – Naninne B 0

LesSang et Or ont les plus belles possibilités au 1er acte via Nimoni et Wynants. LesMauves prennent la reprise à leur compte et Vandersmissen doit sauver deux ballons chauds.

Fernelmont B 8 – Nameche B 0

Le marquoir indiquait 2-0 à la mi-temps (Rodberg et Michaux). Les Mosans craquaient par la suite pour encaisser six nouveaux buts: Collignon (2), Mathieu, Campine, Malghem et Calvi.

Éghezée B 5 – Taviers B 1

Sur deux phases arrêtées, Princen et Lambert surprenaient Stilmant. Le splendide coup franc de Thibaut Demaerschlalk aurait mérité mieux à la 25e. Thiry, sur la latte et Gelinne alertaient à leur tour Stas. Le but de Laschet à la 39e, douchait les velleités taviétoises. À la reprise, les visiteurs réduisent la marque par Marchal à la 55e. En contre, un doublé de Pourtois, scelle leur sort définitif.

Boninne B 1 – Schaltin B 4

Après un début équilibré, lesMauves font le break avant la pause via Leclercq, Weibel et Remy. Michiels réduit l’écart à la 32e. À la 55e, Macors creuse encore la distance sans que les Namurois ne puissent encore réagir.

Gesves B 6 – Yvoir 1

Les visités auront équitablement inscrit leurs 3 buts par période. Pilette, Mbulabo et Mary avant la pause. Mary, Hermand et Luyten par la suite avant que Keï ne sauve l’honneur à la 90e.