Depuis jeudi, jusqu’à ce dimanche, les meilleurs cavaliers belges et même internationaux défendent les couleurs de leur pays. Une double compétition est engagée dans l’épreuve "CCI 4*", soit concours complet international 4 étoiles, le plus haut niveau belge. La première, pour le titre de champion de Belgique entre tous les cavaliers belges engagés, et la seconde est une Coupe des Nations, une sorte de concours interpays, qui réunit quatre concurrents, la Belgique, avec dans ses cavaliers la régionale, Lara, mais également Jarno Verwimp, Julien Wergifosse et Maarten Boon, l’Allemagne, l’Italie, la Grande Bretagne et la Suède. Si quatre cavaliers représentent leur pays, seuls les trois meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement finale.

Dégringolade au classement

La première épreuve de ce CCI est le dressage, pour tous les cavaliers engagés. Au terme de cette première épreuve, l’Indien Fouaad Mirza prend de l’avance sur ses concurrents. Laura Loge, 3e après le dressage, est la première Belge. Lara, la cavalière de Ducati d’Arville, se retrouve à la 8e place et Julia Schmitz, la Cinacienne, accompagnée de Figaro des Concessions est 29e.

Après le dressage, place à la seconde épreuve de ce triathlon équestre, avec le jumping. Le Belge, Julien Wergifosse se retrouve à la première place après cette épreuve, devant Phoebe Locke, éliminée plus tard dans le cross, et Kyllie Roddy. Tout ne se passe pas comme prévu pour Lara, qui fait tomber trois barres, prend 12 points de pénalité et dégringole dans le classement à la 36e place. Julia est quant à elle 19e. Tout peut arriver dans le cross, d’autant qu’il s’annonce très sélectif.

Au terme de cette troisième et ultime épreuve du week-end, dimanche après midi, pas moins de 8 cavaliers décident d’abandonner et 5 sont éliminés sur les 57 encore en compétition. Seuls deux sans faute sont à recenser, celui de l’Allemande Anna-Katharina Vogel et de… Lara De Liedekerke! La maîtresse de maison fait un bon dans le classement et remonte à la 4e place du classement général. Elle monte sur la troisième marche du podium national, derrière Tine Magnus, qui devient la nouvelle championne de Belgique et Laura Loge.

Carton plein belge

En ce qui concerne la Coupe des Nations, c’est un carton plein pour la Belgique. Après une victoire l’an dernier à Arville, le quatuor belge remet le couvert cette année et s’impose devant l’Allemagne et l’Italie.

Dans le 3*, Mathias Bodart est éliminé durant le jumping. De son côté, Chloé Raty jette l’éponge durant le cross, tout comme Sarah Dessambre et Lara De Liedekerke. La cavalière, qui évolue à domicile, parvient à se classer à la seconde place dans le CCI 2*, avec Pumkin de la Linière. L’autre cavalière régionale engagée, Sylvie Collet, termine à la 30e place.