Couvin domine le derby fagnard

Nismes B 0 – Couvin B 8

LesFagnardsn’ont pas fait dans la dentelle. Les néopromus n’ont jamais eu voix au chapitre. Si tout restait possible au repos (0-1, Qu. Deppe), la seconde période était à sens unique. Duchesne (3), Brasseur (2), Bouvy et Virgo se sont partagé les buts.

Philippeville 1 – Bièvre 2

En début de match, Toussaint sortait blessé après un contact avec le gardien visiteur. Déstabilisés, les visités concédaient un premier but, des œuvres de Dujardin (0-1, 9e). LesCastorsoubliaient alors de tuer le suspense (but annulé et tir sur le cadre). Les Etoilés égalisaient dès la reprise, grâce à Piret (1-1, 47e). La joie locale était de courte durée puisque, dans la foulée, Hayaux, de la tête, exploitait un coup franc de Tricnaux (1-2, 49e).

Ardennaise 0 - Rienne 1

Partagée, la première période, assez engagée, était sifflée sur un score vierge. Collin inscrivait l’unique but de la rencontre en début de seconde mi-temps (0-1, 51e). Les Ardennais prenaient alors tous les risques, sans succès.

Thy-Château 3 - Hastière 0

Candidats au titre, les visités n’ont pas manqué leur entrée dans la compétition. Après un penalty raté par Verspreet, Donceel, sorti sur blessure (1-0, 27e), et Thys (2-0, 39e) donnaient aux leurs une avance confortable. Haquenne insistait: 3-0, 69e. "Si Hastière était venu pour prendre un point, nous étions supérieurs. Le score aurait pu être plus lourd", analysait le T1 Corentin Kaye.

Pesche B 0 - Biesme B 2

Après un début de match compliqué pour les deux équipes, les Biesmois prenaient l’avance sur un solo de Wauthy (0-1), qui manquait le K.-O. dans la foulée. Graulus tuait tout suspense (0-2).

Houyet 1 - Beauraing B 0

Les visités prenaient le premier quart d’heure à leur compte. Pierret ponctuait un mouvement amorcé par Bouché et prolongé par Evrard et Demonte (1-0). La tâche beaurinoise se complexifiait après l’exclusion (deux jaunes, 31e) de Minet.

Vencimont 1 - Dinant 0

La première période était marquée par l’exclusion du coach mosan O. Baudelet et le penalty manqué par le visité Charlier. En supériorité numérique après l’exclusion (2 jaunes) de Petit (57e), les Vencimontois arrachaient les trois points en fin de match, grâce à Dion (1-0, 87e).