Le sang mauve de Josette Frippiat

Josette Frippiat est décédée vendredi en fin d’après-midi d’un malaise cardiaque. Cette Namuroise de 96 ans était la fille de José Crahay, ancien secrétaire général de l’Union Belge de 1950 à 1972, et la veuve de Georges Frippiat. Amie de Constant Vanden Stock, dont elle faisait quasiment partie de la famille, elle était aussi la dynamique présidente du club des supporters « Sambre et Meuse » dont le célèbre souper annuel rassemblait staff et équipe entière à Achêne chaque année, avant le changement de direction. Ancienne professeur de latin-grec au collège Saint-Servais, elle avait le sang mauve mais suivait aussi de très près l’évolution de l’Union Namur. À sa famille et à ses proches, notre journal présente ses condoléances.