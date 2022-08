Crestan: «Il y avait 50 mètres en trop»

Comme en série et comme en demi-finale, Eliott prend la corde dès le rabattement et se retrouve en première place. Il est débordé par un de ses concurrents, puis deux, puis trois, puis quatre et semble se retrouver en difficulté en fin de peloton. Après 500 mètres, il entame une remontada digne des plus grands, et joue crânement sa chance dans cette finale européenne. Il se retrouve à la 3eplace, aux côtés de Garcia, le grand favori et de Wightman. " Je préfère tout tenter, prendre des risques, et essayer de finir sur la boîte. C’est donc ce que je fais en mettant cette accélération à 300 mètres de la ligne", raconte l’athlète. Il fait la course pour la gagner mais à 50 mètres de l’arrivée, les jambes ne répondent plus. Audacieux, le Lesvois craque et franchit la ligne à la 8e et dernière place, en 1.45.68, soit le meilleur chrono de sa (courte) saison. " Je voulais jouer, j’ai joué et j’ai perdu. Je suis un peu déçu car je me disais que c’était possible, mais la course ne s’arrête pas après 750 mètres. Il y avait 50 mètres de trop mais en même temps, je relativise, car je suis 8e Européen", ajoute Eliott.

Dans le camp de l’entraîneur, toutes les émotions y sont passées: stress, fierté et une pointe de déception. " Je dois dire que j’ai eu beaucoup de mal à gérer mon stress,commente l’entraîneur d’Eliott, André Mahy.Heureusement que Roger Lespagnard était à mes côtés pour pouvoir m’aider à le maîtriser. J’étais dans cet état car je voulais qu’il soit performant, qu’il fasse honneur à cette finale, qu’il soit tout simplement récompensé de tous les efforts qu’il fait depuis deux mois pour revenir à ce niveau. C’est une dernière place, certes, mais une dernière place d’une finale européenne et ça, ce n’est pas rien! Il y a un mois, jamais il ne m’aurait cru si je lui avais dit qu’il serait en finale. Je suis ravi de ses trois courses et le bilan est plus que positif".

Pour clôturer sa saison outdoor, Eliott Crestan sera à Bruxelles, le vendredi 2 septembre, du côté du Mémorial Van Damme, pour un dernier 800 mètres en extérieur, devant un public belge en feu, avant un peu de repos et de repartir sur la saison indoor, en espérant que les blessures et bobos ne soient plus que de lointains souvenirs.