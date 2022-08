Coupe de Belgique: Perwez envoie Meux aux tirs au but avant de céder face aux Verts (photos)

Meux poursuit son aventure en coupe de Belgique, mais non sans avoir dû batailler pour gagner son accès au tour suivant. Les Verts, d’abord poussés aux prolongations par Perwez (0-0 après 90 minutes), ont d’abord vu leur adversaire prendre l’avance et ce jusqu’à la… 120eminute et l’égalisation de Van Hyfte. Autrement dit, à quelques secondes près, l’aventure meutoise en Croky Cup prenait fin face à Perwez. À 1-1 après prolongation, les deux équipes s’en allaient aux tirs au but. Une séance hasardeuse lors de laquelle les deux portiers ont stoppé deux envois. Mais Kenny Paulus a également compter sur l’aide de sa transversale pour arrêter un troisième tir brabançon. Meux passe par le chas de l’aiguille et affrontera au tour suivant le Sporting Hasselt, tombeur de Gullegem (2-0).