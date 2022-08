Un objectif: éviter les barrages en N3

La bataille pour éviter la 9eplace synonyme de barrages retient toute l’attention et on devrait encore enregistrer des résultats pour le moins surprenants. Villers-le-Gambon (9e) accueille Pironchamps B. Les Farciennois disparaîtront à la fin de la saison mais ne s’alignent pas pour autant en victimes consentantes. Pour preuve, leurs victoires sur Mont-Gauthier et Clermont. " On n’a pas le choix, on doit signer une 5evictoire de rang,lance Jacky Godart. On est dans une bonne spirale et l’ambiance dans le groupe est excellente. Pour éviter les barrages, on devra aussi remporter les deux dernières luttes."

Mont-Gauthier, qui n’a plus gagné depuis le 3 juillet, devra profiter de la venue de Saint-Marc pour stopper l’hémorragie. Une mission délicate pour les Rochefortois, d’autant que la bande à Guidon vient de battre successivement Aisemont et Senzeilles, les deux premiers. " Sur notre ballodrome, on se doit de redorer notre blason car on n’est pas totalement rassuré,lance le capitaine. Il nous faudra en tout cas mieux respecter les lignes au service."