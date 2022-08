Un derby mosan prometteur à Profondeville

Un derby (mosan) est toujours un match particulier. Celui entre Profondeville et Wépion ne déroge pas à la règle. « C’est d’office un gros match. Je mets nos invités parmi les outsiders. Et, de toute façon, c’est un derby, donc un match compliqué, reconnaît Éric Suray, satisfait de la phase de préparation. La préparation s’est plutôt bien passée malgré les nombreux absents. On sent un groupe se former assez vite. » Du côté noyau, L. Demeuse a arrêté. De Ketelaere s’est fracturé la clavicule. Ukwishaka soigne une entorse du genou. Badoux est blessé. F. Demeuse, Lesenfants et Herbay sont en blocus. Bertrand est en vacances. « Ça va limiter mes choix », sourit le T1 local. Au cours d’une préparation mitigée, les Fraisiers ont pu compter sur leur stage pour accélérer la cohésion. Les matches amicaux semblent prometteurs. De bon augure pour le mentor Sébastien Mercier, qui estime son groupe à 70 % de ses capacités. « Un chouette derby pour débuter la saison, face à une très belle équipe qui jouera le titre cette année et face à un coach sérieux. Profondeville est un mixte entre jeunesse et anciens. Nous pourrons nous situer après ce match, en espérant démarrer notre saison par une victoire. En tout cas, nous nous déplacerons pour gagner. Il devrait y avoir une belle assemblée. » Le groupe wépionnais déplore lui aussi quelques absents. P.C.