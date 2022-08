Les Mosans ont franchi avec succès les premiers tours de la coupe de la province. " On a ainsi atteint un premier objectif. Nous avons pu évoluer dans différents systèmes, et retrouver les automatismes. Pour la confiance, la victoire au FCO est importante."

Pour la venue des Gesvois, le coach ne pourra compter sur Luis Santos tandis que De Maglie est incertain. " On part dans l’inconnu. Les Gesvois ont déjà prouvé leurs qualités. Ce duel s’annonce compliqué mais on cherchera à débuter par un succès devant nos supporters."

Gesves s’est également qualifié pour le tour suivant en Coupe. " On a étrillé la P4 de THy avant de passer par le chas de l’aiguille au Condrusien B,précise Vincent Strobbe. En championnat, il faudra toutefois montrer un autre visage car on est un peu trop gentil. Avec les vacanciers, la préparation n’a pas été idéale. On n’est pas serein. Anhée a beaucoup d’ambitions et figure parmi les favoris et vise tour final. C’est un déplacement délicat. On va pouvoir juger de notre niveau dans cette nouvelle série. Je ne pourrai compter sur Baudelet, Quevrin, Demarcin et Henquet."