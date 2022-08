Onhaye veut retrouver Seraing et Antoine Bernier au tour suivant

Seulement, il y a une belle embûche sur la route des Walhérois vers le prochain tour. Winkel n’est ni plus, ni moins, qu’un pensionnaire de N1. Et pas des moindres."On a moins de chances qu’eux pour se qualifier,sourit "Lio".J’ai eu le scouting et les vidéos de leurs derniers matches, et c’est très costaud. Ils ont un effectif composé d’ancien joueur de D1A et D1B. Ils jouent en 3-4-3, avec énormément de vitesse sur les ailes. Ils sont costauds dans tous les secteurs, ils n’ont aucun point faible. Il va falloir courir, c’est sûr. Nous devons également essayer de garder la possession du ballon, pour éviter de le chasser tout le match. Malgré les deux divisions d’écart, on va jouer crânement nos chances. Pour nous, c’est un match à enjeux de plus pour notre préparation. L’avantage est nous allons jouer sur un synthétique, comme chez nous."

Pour préparer ce match, les Walhérois ont reçu l’équipe B de Sedan (R1 française)."On a été battu 0-2, précise Lionel Brouwaeys.Malgré le score, on a fait un beau match. J’en ai aussi profité pour donner du temps de jeu à chacun, et faire souffler les principaux titulaires."

Les Onhaytois ont encore eu une séance ce vendredi pour peaufiner les détails de ce beau déplacement.