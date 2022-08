Nouveau comité à Chevetogne: Les Coccinelles sont sur tous les fronts

Alors que Chevetogne compte bien repartir à la conquête d’une nouvelle quatrième place (ou mieux) en P1, les Coccinelles vont devoir se familiariser avec la gestion extra-sportive d’un club de foot. « Cette année va être l’année test. Nous allons nous donner au maximum pour assurer nos arrières, financièrement notamment, et trouver notre rythme en dehors du terrain, confie le médian défensif. Un des atouts d’Albert a été de gérer le club en bon père de famille. On a à cœur de continuer dans ce sens, sans faire de folies. On veut voir comment va se passer cette première saison ensemble. Par la suite, il faudra cibler les postes à renforcer et recruter efficacement des personnes de confiance pour nous entourer. »

Mais certains ont déjà proposé leur aide spontanément, que ce soient des sponsors, de la famille ou des amis, qu’ils soient anciens footballeurs ou pas. On pourra déjà en voir à l’œuvre ce samedi soir au barbecue inaugural. « On a voulu marquer le point de départ de cette nouvelle aventure en même temps que de ce nouveau championnat en invitant les supporters, les sponsors et les villageois à un barbecue avant le match. » Pour les hommes de Michel Godefroid, il conviendra ensuite de changer de casquette et d’enfiler celle de joueur, face à Fernelmont. « Pour les joueurs, impliqués des deux côtés, il va falloir faire la part des choses et ne plus penser à la gestion du club une fois dans le vestiaire et sur le terrain. C’est quelque chose qu’on ne connaît pas encore et qu’on va découvrir au coup d’envoi, mais je pense qu’on en est capable. »