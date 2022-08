"La préparation a été moyenne, regrette le T1 local Didier Van Hese.En raison des vacances et des joueurs retenus par leur activité professionnelle, je n’ai pas pu essayer différents systèmes de jeu ou des joueurs à d’autres places. Le match contre Couvin est un derby. Un match au cours duquel les joueurs doivent me prouver qu’ils sont au top. J’attends aussi beaucoup d’envie de leur part."

Même son de cloche côté visiteur. "La phase de préparation ne s’est pas déroulée comme je l’espérais, déplore le mentor Christophe Corbisier, ex-T1 de Nismes entre autres.Nous n’avons pas su travailler avec un groupe complet pendant ces cinq semaines. Aller à Nismes en ouverture du championnat n’est franchement pas un cadeau. Cette équipe reste sur une formidable saison, avec une montée à la clé. Elle a un groupe qui se connaît déjà très bien et elle possède pas mal d’expérience avec des joueurs ayant connu les divisions supérieures. De notre côté, nous ne sommes pas prêts du tout. Mais, comme chaque semaine, nous jouerons les matches pour les gagner."

Delchambre et Magotteaux sont blessés. Fafulic et Laeremans sont en manque de préparation. Lecomte est en vacances. Meurant et Patte sont incertains.