Cartes jaunes: Stavaux (24e), Corra (26e), Crevits (41e), Beaujean (46e), Richir (54e), Nowakowski (60e), Mauléon (69e), François (70e)

Buts: Mandil (1-0, 15e), Mauléon (2-0 pén., 26e), Rigo (2-1, 36e), Beaujean (2-2, 57e), Luyten (3-2 csc, 61e), De Geest (4-2, 68e)

LOYERS: Salmon, Crevits (Lamour, 63e), Dandoy, De Fraipont (Rushidi, 87e), De Geest, Richir (Lampecco, 81e), Collard, Devroye, Mandil (Boutgmi, 63e), Colard, Mauléon

ANDENNE:Luyten, François (Mota, 79e), Dujardin (Selahi, 51e), Rigo, Mamona, Vanhorick, Corra, Bongiovanni (Falise, 76e), Beaujean, Stavaux, Nowakowski.

Loyers débute le match à son meilleur niveau, Richir force les supporters andennais au soupir en frôlant le poteau droit (6e). Après avoir touché la latte (3e), l’ex-Beaurinois, Allan Mandil, ouvre le score en lobbant Luyten, bien aidé par la perte de balle de Mamona. Les Loyersois concrétisent leur bon début sur penalty après que leur ex-coéquipier, Bastien François, ait touché la balle du bras. Le jeune Mauléon prend ses responsabilités et s’occupe de la conversion. Andenne remet le nez à la porte en durcissant son jeu. C’est après un cafouillage, venu d’une longue touche, qu’Augustin Rigo réduit le score juste avant la pause. La reprise des "Bleus" n’est pas aussi bonne que leur première entame, même s’ils se créent quelques occasions repoussées par Luyten, un autre ancien de la maison, Noah Beaujean, égalise d’une frappe lointaine. Ce goal sera vite oublié, puisque Luyten pousse malencontreusement le ballon dans ses cages 4 minutes plus tard, après une tête d’un de ses défenseurs sur sa barre transversale. Le but de Tito De Geest viendra lui aussi sur phase arrêtée, et de la tête s’il vous plaît.