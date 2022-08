Une place en finale de l’Euro pour Crestan

Pour être en finale, il faut soit terminer dans le top 3 de sa série, soit miser sur un sacré chrono pour être dans les deux repêchés au temps.

Il est 20h30 quand le poulain d’André Mahy s’élance sur ce double tour de piste avec détermination dans le couloir numéro 2. Jeudi, il a pris rapidement les commandes de sa course, pour mener de bout en bout. Ce vendredi, au rabattement, Eliott prend à nouveau ses responsabilités pour s’installer en tête. Il prend la corde et impose le tempo à ses adversaires. Peu avant la fin du premier tour, l’Espagnol Garcia passe à son tour en tête. Eliott reste sur ses talons. Le premier tour n’est pas des plus rapides. Il faut accélérer pour espérer signer de meilleurs chronos que ceux de la première série. Eliott se fait enfermer par les autres concurrents et se retrouve en dernière position de cette demi-finale à seulement 200 mètres de la ligne d’arrivée. Il faut déboîter et tenter de remonter, ce qu’il fait à la perfection. Il finit très bien, avec une belle 5e place.

C’est le chrono qui va déterminer si Eliott est en finale ou non. Il termine en 1.47.13, ce qui lui permet d’expulser le second concurrent qualifié au temps et de prendre sa place en finale.

La finale, c’est ce dimanche 21 août à 19h40.