Robbe Claeys s’impose en solitaire à Vresse

À l’entame de la troisième grande boucle, trois groupes se sont formés. Dans le premier, onze bonhommes pédalent de concert: Heremans, Dricot, Paulus, Vandenstorme, Decottignies, Dejaegher, Claeys, Brouwers, Declerck, Clynhens et Smeets. Le second groupe est à trente secondes et le troisième à cinquante. On s’attend donc à connaître de nouveaux changements. Au moment d’emprunter les circuits locaux, ils sont huit, devant, quatorze en chasse, puis un petit peloton dans lequel se trouve Lucas Jacques. Rien n’est joué, évidemment. Milan Paulus tente bien de prendre le bon de sortie, sans succès! Cinq autres vont y arriver: Vercruysse, Claeys, DeVet, Orins et Van Der Beken. C’est la bonne! Mais peu avant la flamme rouge, pour éviter le sprint final, Robbe Claeys place une sérieuse accélération, prend une petite centaine de mètres d’avance et coupe la ligne en solitaire. Il termine les 155 kilomètres en 3h54' devant Robin Orins, Aaron Van Der Beken, Sander De Vet, Gilles Vancruysse, Lorenz Van De Wynkele, Toon Clynhens et un excellent Lucas Jacques.