Luyten, Beaujean, François et Mas de retour à Loyers

ANDENNE: absent: Selahi; incertain: Mas.

Premier match de championnat et premier derby pour Loyers et Andenne. Malgré les 14 km qui séparent les deux clubs, les Loyersois sont dans l’inconnue par rapport à leur premier adversaire de la saison."C’est une toute nouvelle équipe,lance Jean-François Beguin.Ils n’ont gardé que trois joueurs par rapport à la saison passée. Certes, 4 anciens Loyersois font partie des Oursons et ils ont transféré des valeurs sûres de P1. Mais on ne sait pas comment ils jouent ensemble."

Les Loyersois, fraîchement sortis de leur préparation, sont prêts."Nous avons fait une belle prépa, mais nous avons quand même quelques absents (NDLR: au moins quatre). À nous de bien entamer ce championnat."

Le jeune Noah Beaujean retrouvera ce vendredi ses anciens coéquipiers, tout comme Yann Luyten, Bastien François et Florent Mas."Je suis parti à Andenne pour avoir plus de temps de jeu,précise-t-il.La première saison à Loyers, je comprenais car j’étais nouveau. Mais la 2esaison, je n’ai pas trop compris pourquoi je ne jouais pas, alors que j’étais là à tous les entraînements. À Andenne, le coach me fait confiance. Face à Loyers, je m’attends à un match très fermé dans un premier temps, qui peut déboucher sur des contre-attaques. À ce niveau, j’ai une carte à jouer avec ma vitesse. Je vais montrer à mes anciens coéquipiers de quoi je suis capable (sourire)."