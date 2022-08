Deuxième confrontation en 15 jours pour Arquet et Grand-Leez

Le coup d’envoi de la nouvelle saison sera donné ce soir sur les hauteurs namuroises, dans la cuvette vedrinoise plus précisément. Là, on aura déjà droit à une belle affiche entre Arquet, qui ne cache pas certaines ambitions et Grand-Leez, qui reste une valeur sûre de notre élite provinciale. Les deux adversaires se sont d’ailleurs rencontrés… il y a à peine deux semaines, dans le cadre de la Coupe de Belgique, avec une victoire pour les Vedrinois (1-2). « On a évidemment à cœur de bien débuter ce premier match en P1, confie Denis Sulejman. Quant à Grand-Leez, il s’agit d’une très belle équipe, complète dans tous les secteurs et qui développe du très beau jeu. Je dirais que c’est un gros morceau, même si on sait ce dont on est capable. Je ne changerai pas mes habitudes et jouerai donc tous les matches pour les gagner ».