Cadettes et juniores au rendez-vous

Vresse accueille les meilleures cyclistes du pays. Cadettes et juniores ont pris rendez-vous pour cette solide course de côtes. Et elles sont nombreuses : ainsi la côte de Flachis et celle de Conrad. Sans oublier celle de la Chapelle. Trente-quatre juniores et dix-neuf cadettes. Ces dernières seront invitées à monter sur les manivelles après le premier passage à la ligne d’arrivée des aînées. La distance à parcourir est de 61,5 kilomètres : une boucle de 13,3, deux de 14,1 puis deux circuits locaux de 10. Le tour initial fait mal. Le peloton fond à vue d’œil. Les Liégeois, Maes, Fierens, Pairoux et autres Pronck, Sar et Marien sont distancées. Au niveau des cadettes, cinq filles ont pris la poudre d’escampette : Arens, De Buysser, De Schoesitter, Heremans et Kerkhof. Le rythme est très élevé. Au moment d’aborder les circuits locaux, Arens et Heremans ont plus d’une minute d’avance sur un peloton au sein duquel on retrouve De Schepper, Grégoire, Jooris, Knaven, Kopecky, Ruëtschi, Van Der Meiden, Linthoudt, De Buysser, De Schoesitter et Kerkhof. Puis c’est le regroupement. Quatre filles parviennent tout de même à sortir du lot. Et au sprint, Anna Van Der Meiden l’emporte devant Nienke Vinke. Et devant Xaydee Van Sinaey, Lore De Schepper, Noëlle Rüetschi, Julia Grégoire, Jade Linthoudt. M. M.