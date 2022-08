Arville ouvre ses portes au concours une étoile

Un titre national en jeu

Ce jeudi et ce vendredi, les duos débutaient par l’épreuve de dressage, comme de coutume et un premier classement a été établi. Durant le week-end, ils ont le jumping et le cross au menu, soit dans cet ordre, soit dans l’ordre inverse.

Cette année, Arville donne l’opportunité aux participants de faire leurs premiers pas en international, avec l’organisation d’un concours 1 étoile, le niveau le plus bas des compétitions internationales.

Le spectacle est également au rendez-vous avec les concours 2, 3 et enfin 4 étoiles, qui sert de championnat de Belgique dans la catégorie des seniors, où 23 duos sont en lice pour le titre national parmi les 60 couples engagés dans cette épreuve.

Schmitz contre De Liedekerke

Parmi les cavaliers et cavalières de la région, on retrouve la propriétaire des lieux, Lara De Liedekerke, alignée dans toutes les épreuves, avec "Ducati d’Arville" mais également son amie, la Cinacienne Julia Schmitz sur "Figaro des Concessions". Les deux cavalières défendaient, l’an dernier, les couleurs de la Belgique lors des derniers Jeux olympiques et seront adversaires, cette année, pour le titre de championne de Belgique.

Dans le 3 étoiles, Chloé Raty, la Bois-de-Villersoise, est inscrite avec son étalon, "Ambassadeur d’Oc". Les Namurois Mathias Bodart et sa monture "Carioca de la Bastide" et Sarah Dessambre avec "Loud Spring de la Bastide" sont également de la partie, tout comme Lara De Liedekerke, cette fois sur le dos de "Honey d’Arville".

Sylvie Collet, la cavalière d’Andenne, et sa fidèle "Vanille de Virton", Lara De Liedekerke et "Pumkin de la Linière" sont alignées dans le 2 étoiles.

La nouvelle épreuve de cette édition 2022, le 1 étoile, a réuni pas moins de 82 cavaliers dont 52 Belges qui vont, pour beaucoup, faire leur premier concours international.

Enfin, plus de 312 chevaux sont engagés dans une des quatre épreuves appelées "short distance", car le cross mesure approximativement 3 à 4 kilomètres.

C’est l’occasion de venir assister à une superbe compétition, en famille, au plus proche de la nature et dans un cadre idyllique.