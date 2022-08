Direction les demi-finales pour Eliott Crestan

Aligné dans la quatrième et dernière série, il savait qu’il devait être dans les trois premiers de sa série pour obtenir une qualification directe, ou signer un des quatre meilleurs temps, toutes séries confondues, pour avoir une chance de participer aux demi-finales. " La consigne, c’était de rester absolument dans les trois premiers", commente André Mahy, le coach d’Eliott.

Prendre ses responsabilités

Un peu avant 11h du matin, il a fait son entrée dans le stade. L’ambiance était un peu froide car les supporters n’arrivent souvent que pour la seconde partie de journée. Eliott semblait détendu et prêt à en découdre avec le deuxième 800 mètres de sa saison seulement, après les championnats du monde.

Le départ est assez lent et l’athlète du SMAC a pris les commandes de la course. " J’ai dû prendre mes responsabilités. Je me suis rendu compte que personne n’a voulu tirer, donc je n’ai pas hésité", raconte l’athlète. Il a donc pris la pole position, pour ne jamais la lâcher.

Les mètres s’enchaînent et il remet une couche, de manière à étendre le peloton et s’assurer sa place qualificative. Il franchit la ligne d’arrivée à la première position, décroche une qualification directe, avec un chrono anecdotique de 1.47.41, loin des 1.44.84 de son record personnel de Tokyo en 2021, mais peu importe. " La mission est totalement accomplie. Il a fait la course parfaite, en la dominant de bout en bout", ajoute le coach fédéral, ravi de son protégé.

Un athlète rassuré

Quand à Eliott, il est rassuré, malgré le manque de rythme dû au manque de compétition. " Le plus gros stress, c’était le manque de rythme. Cette course me met en confiance pour la demi-finale. La récupération est importante, avec un bon retour au calme, fait quelques minutes après ma course, et un bain froid. Quelques heures plus tard, je fais souvent une course d’endurance relax car je déteste la faire le matin même de l’épreuve, mais j’aime courir moins de 24h avant un rendez-vous important. Enfin, un passage chez le kiné est également prévu".

La suite du programme, c’est ce vendredi 19 août, à 20h26, pour des demi-finales du 800 mètres. Il espère encore une fois pouvoir faire vibrer son club, sa famille, et ses supporters, comme il l’a déjà fait l’an dernier pour ses premiers Jeux Olympiques.