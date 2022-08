Au volant de leur Hyundai i20 WRC, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ne s’étaient d’ailleurs pas fait prier pour signer une victoire à domicile, tant attendue il y a un an. Nul doute qu’ils seront encore favoris cette année (sur leur nouvelle version hybride), même si la concurrence sera logiquement plus proche.

Néanmoins, une météo mitigée comme annoncée pourrait encore redistribuer les cartes. Et derrière les WRC, le championnat belge fera bien sûr escale dans la cité des chats. De quoi rajouter encore plus de niveau aux Rally2/R5 déjà présentes en nombre en mondial. Parmi ces dernières, on espère y retrouver Grégoire Munster et le copilote régional Louis Louka, qui cherchent toujours une solution de monture après une grosse sortie ce dernier week-end au Rallye van Staden. Une base d’essais où se retrouvaient d’ailleurs Mikkelsen, Rossel, Lefebvre et bien d’autres.

Nouvel exploit de Bedoret?

Également présent à Staden, Sébastien Bedoret était d’abord là pour reprendre du rythme avec une Skoda Fabia R5 Evo qu’il n’avait plus pilotée depuis le Condroz 2021."Cette course en guise d’essais était très positive. On a eu un petit temps d’adaptation et puis on a bien su réduire l’écart en boucle 2. Une remise en route idéale avant le shakedown d’Ypres ce jeudi où nous affinerons davantage nos réglages. Néanmoins, avec des chronos à plus ou moins une demi-seconde au kilomètre des meilleurs, sans prendre trop de risques et avec des pneus d’occasions, nous sommes confiants. Refaire la même performance qu’il y a un an(NDLR: septième au général et premier en Rally2)sera quasi impossible vu le manque de rythme mais je prends toujours le départ avec l’ambition de donner le meilleur de moi-même. On vise le top 5 en Rally2", confie le Thudinien.

Excellente découverte pour Molle

Avec quasi 160 kilomètres d’essais déjà effectués, le Namurois Amaury Molle est également prêt à se battre face aux autres propulsions (Lietaer, aussi en Alpine, ainsi que les Porsche et BMW)."Avec Thomas Walbrecq, mon copilote, cette Alpine nous a vraiment étonnés positivement. En accélération, une R5 reste quasi sur place et il faudra être vigilant dans les reprises. Elle est vraiment bien née avec un excellent châssis et même si la conduite d’une propulsion est nouvelle en rallye, je ne suis pas dépaysé avec mon métier d’instructeur sur circuit en propulsion. Après ces essais, on est très motivés à faire quelque chose de bien face aux Lietaer, Van Parijs ou encore Monnens."