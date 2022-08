Trail du Viroin: L’Enfer a toujours autant de succès (résultats)

Les choses sérieuses ont repris pour Andreas Pahos, blessé de janvier à mai. Lui qui préfère choisir ses objectifs et ne plus s’aligner sur une multitude d’épreuves comme il le faisait avant, il participait aux 25km. Andreas a mis près de dix minutes dans la vue de Bart Simoens et Edgar Billiet. " Je m’étais inscrit dans l’idée de faire une séance au seuil, avec maximum 160 à 170 pulsations dans les montées. Vu la fatigue de la semaine, qui plus est avec les fortes températures et les jambes lourdes, c’était bien. J’ai partagé les trois premiers kilomètres avec un petit groupe, avant de prendre mon rythme et de me retrouver seul jusqu’à la fin", précise le vainqueur. Chez les filles, sur cette même distance, le podium était composé de Maëlle Lambert, qui a terminé avec pas moins de 13 minutes d’avance sur Tara Van Delm et Lien Schrauwen.

Un couple sur le podium

Particulièrement amateur de l’Enfer du Viroin, Florian Descamps était de retour pour la deuxième fois en trois éditions. " Nous avons été six coureurs à prendre la tête, avec notamment Laura Van Vooren, ma compagne. Le tempo était soutenu mais confortable. Depuis mi-juin, je ressens quelques douleurs au niveau des plantes de pied et cela m’empêche de pleinement profiter du beau tracé. Finalement, j’ai mordu sur ma chique et j’ai laissé mes compagnons d’aventure au kilomètre 20 pour me lancer dans un contre-la-montre individuel sur le reste du tracé", sourit Florian, qui défendra les couleurs de la Belgique au prochain championnat du monde de skyrunning.

Laura a fini sur le podium scratch, à la 3e place. " Je me sentais vraiment en forme, en pleine préparation pour le mondial et j’avais l’envie d’y aller à fond. Je me suis retrouvée rapidement avec les hommes et nous nous sommes livré une belle bagarre pour le podium scratch. C’était un beau challenge pour moi et cela m’a forcé à vraiment bien pousser", commente la gagnante. Sur les 60km, la victoire est revenue à Virgile Vandewalle.

Résultats

7 kilomètres

1. Burns Thomas 00:35:21, 2. Cnudde Kevin 00:35:34, 3. Culot Jean-Marc 00:35:48, 4. Boure Philippe 00:38:00, 5. Gonay Jerome 00:40:48, 6. Houben David 00:42:37, 7. Dardenne Gauthier 00:43:06, 8. Si Niro Romeo 00:47:59, 9. De Maertelaere Daniel 00:48:00, 10. Vermeersch Leo 00:48:10, 11. Gadeyne Suzon 00:48:35, 12. Leclercq Leon 00:49:36, 13. Berthelot Sandrine 00:50:43, 14. Vermeersch Hugo 00:53:39, 15. Vermeersch Sebastien 00:53:40, 16. Flahaux Cecile 00:54:14, 17. Durbecq Melanie 00:55:13, 18. Vereecke Camille 00:55:14, 19. Leclercq Louise 00:56:03, 20. Leclercq Gaetan 00:56:05, 21. Dulaurent Anne-Maimiti 00:56:27, 22. Poulain Sophie 00:56:27, 23. Buffet Paula 00:57:53, 24. Chartrin Sonia 00:57:53, 25. Solot Jonathan 00:57:55, 26. Chartrin Pascal 00:57:57, 27. Lambert Murielle 00:58:00, 28. Fusella Laetizia 00:58:15, 29. Buyek Pascal 00:58:49, 30. Morreels Vanessa 00:58:51, 31. Fastewaekels Olivier 01:00:32, 32. Boon Caroline 01:01:36, 33. Capella Serge 01:02:36, 34. Fournier Laurent 01:03:48, 35. Daix Christiane 01:04:42, 36. Philippe Karl 01:05:04, 37. Franchimont Rose 01:05:05, 38. Michaux Francoise 01:05:08, 39. Vandeloise Caroline 01:06:52, 40. Vanthournout Fallon 01:07:25, 41. Del-Ben Claude 01:10:58, 42. Gilles Pascal 01:10:59, 43. Lejeune Sarah 01:13:05, 44. Franchimont Frederick 01:13:16, 45. Harmel Marie-Cecile 01:30:33, 46. Guyot Adeline 01:30:33

16 kilomètres

1. Macaret Nicolas 01:14:50, 2. Piron Mathieu 01:22:05, 3. Boreux Jean-Francois 01:25:36, 4. Barbiere Franck 01:25:41, 5. Danel Jerome 01:26:45, 6. Nicolas Jonathan 01:29:51, 7. Pichel Yves 01:29:51, 8. Vanhoorelbeke Renzo 01:30:31, 9. Carlier Thomas 01:31:07, 10. Canini Sacha 01:32:03, 11. Gruyer Romuald 01:32:50, 12. Hamelinck Wouter 01:33:20, 13. Bourtembourg Frederic 01:33:27, 14. Carion Gauthier 01:33:49, 15. Mathieu Robin 01:34:06, 16. De Stoop Ine 01:34:15, 17. Hennequenne Romain 01:34:17, 18. Deneubourg Christophe 01:35:30, 19. Graumann Frederic 01:36:09, 20. Boreux Jeremy 01:36:53, 21. Miel Julien 01:36:55, 22. Navez Tom 01:38:24, 23. Warren Allard 01:38:40, 24. Museux Firmin 01:39:29, 25. Vial Aurelie 01:41:10, 26. Vatbled Arnaud 01:42:16, 27. Blin Jeremy 01:42:20, 28. Sorel Renaud 01:42:28, 29. Soumoy Alain 01:42:52, 30. Bedoret Geoffrey 01:43:01, 31. Guiot Fabrice 01:43:53, 32. Nuytten Frederic 01:43:55, 33. Laignel Thomas 01:44:58, 34. Scory Guillaume 01:45:12, 35. Van Belleghem Bart 01:45:42, 36. Van Brussel Tom 01:45:43, 37. Binet Alan 01:45:50, 38. Chiaravalle Vanessa 01:46:31, 39. Cuvelier Aurelien 01:46:42, 40. Cuppens Christian 01:46:47, 41. Deroy Philippe 01:47:07, 42. D’Angelo Amerino 01:47:07, 43. Petralia Rinalda 01:47:54, 44. Ehrhard Leo 01:48:16, 45. Deshuraud Bastien 01:48:17, 46. Blanchet Ludovic 01:48:17, 47. Honorez Thomas 01:49:04, 48. Van Driessche Marie 01:49:23, 49. Bouttefeux Oriane 01:50:02, 50. Sculfort Remi 01:50:24, 51. Thiry Mike 01:50:26, 52. Rovelli Patrizia 01:50:35, 53. Martin Romain 01:50:58, 54. Scieur Charlotte 01:51:12, 55. Sergeant Magali 01:51:18, 56. Baudeau Julien 01:51:22, 57. Thulier Kevin 01:51:39, 58. Baijot Regine 01:52:12, 59. Dubois Olivier 01:52:22, 60. Delbart Wendy 01:53:04, 61. Paulet Matthieu 01:53:47, 62. Peeters Alice 01:54:18, 63. Simonart Christophe 01:54:36, 64. Pinget Jean-Francois 01:55:08, 65. Verbruggen Yves 01:56:11, 66. Hanoulle Remy 01:56:11, 67. Van Poppel Noelia 01:56:45, 68. Legros Vanessa 01:57:11, 69. Manderlier Marc 01:57:12, 70. Manderrier Jean-Claude 01:57:45, 71. Soumagne Francis 01:57:52, 72. Nicaise Patrick 01:59:00, 73. Vanden Bloock Valerie 02:00:23, 74. Vaniekaut Benoit 02:01:28, 75. Moreau Denis 02:01:33, 76. Delanghe Yves 02:02:28, 77. Depinois Kevin 02:02:40, 78. Toneatto Anne-Marie 02:02:41, 79. Lasson Sebastien 02:03:35, 80. Roettger Manon 02:03:35, 81. Holoffe Didier 02:03:44, 82. Sottiaux Xavier 02:04:01, 83. Eertmans Jerome 02:04:08, 84. Moskwiak Zoe 02:04:08, 85. Buyse Jean-Pierre 02:04:46, 86. Frahtia Madani 02:05:14, 87. Henrard Etienne 02:05:27, 88. Zeman Olivier 02:05:28, 89. Leturque Ludovic 02:05:50, 90. Van Cauwenberge 02:05:50, 91. Henin Jeremy 02:06:41, 92. Depierreux Nathalie 02:06:51, 93. Mallet Valerie 02:06:51, 94. Pinvin Angela 02:07:16, 95. Goossens Maxime 02:07:23, 96. Bracke Charles 02:07:28, 97. Bidaine Luc 02:07:28, 98. De Mey Thomas 02:07:50, 99. Gheraille Jean-Marc 02:08:38, 100. Van Parijs Clementine 02:08:43, 101. Detrey Philippe 02:09:47, 102. Debecker Laurence 02:09:55, 103. Lapaille Elise 02:09:55, 104. Prevot Laurent 02:09:55, 105. Noizet Xavier 02:09:57, 106. Noe Aurelie 02:10:09, 107. Vanneste Berenice 02:10:52, 108. Lesoil Nicolas 02:11:31, 109. Franchella Eric 02:11:38, 110. Louineau Olivier 02:11:50, 111. Marx Marie-Amanda 02:12:14, 112. Biname Pascal 02:13:21, 113. Berton Jean-Marc 02:14:10, 114. Fameree Pierre 02:14:17, 115. Dubuc Laurent 02:15:05, 116. Laczny Nancy 02:15:10, 117. Ryckebosh Ludwig 02:15:30, 118. Vaubourgeix Laurie 02:15:31, 119. Heymans Stephane 02:15:32, 120. Di Marco Ilario 02:16:02, 121. Mestdagh Michel 02:16:02, 122. Robin Michel 02:16:09, 123. Duyck Wynona 02:16:41, 124. Sciera Virginie 02:16:56, 125. Baudoux Isabelle 02:17:14, 126. Debroux Fabian 02:17:15, 127. Colot Helene 02:17:46, 128. Elio Mele 02:18:17, 129. Marbais Johan 02:18:32, 130. Detollenaere Marie 02:20:39, 131. Boisart Nicolas 02:20:39, 132. Dupuis Annie 02:22:24, 132. Marx Sebastien 02:22:51, 134. Wausort Pascal 02:23:45, 135. Wallaert Floriane 02:23:58, 136. El Hassani Nassiba 02:23:58, 137. Di Maggio Sabine 02:23:58, 138. Calabrese Bruno 02:24:39, 139. Simonart David 02:25:26, 140. Detrey Nathalie 02:27:25, 141. Lefour Florence 02:27:34, 142. Delandmeter Luc 02:27:36, 143. Gamme Doriane 02:28:38, 144. Cordier Cedric 02:28:38, 145. Misko Patrick 02:28:42, 146. Plaquet Quentin 02:29:52, 147. Georges Angelique 02:31:51, 148. Diskeuve Anne Sophie 02:32:46, 149. Seyfarth Nathalie 02:33:52, 150. Andry Catherine 02:33:59, 151. Chevalier Maxime 02:34:00, 152. Sautereau Valentine 02:34:25, 153. Van Der Elst Bertrand 02:34:25, 154. Bailly Jean-Luc 02:34:34, 155. Malaise Amandine 02:37:46, 156. Heiderscheif Dominique 02:42:24, 157. Passani Betino 02:44:00, 158. Stiers Fabien 02:45:14, 159. Didion Charles 02:47:17, 160. Debenest Elise 02:51:33, 161. Lamarque Christian 03:04:51, 162. Regnier Celine 03:15:01

25 kilomètres

1. Pahos Andreas 01:53:36, 2. Simoens Bart 02:03:04, 3. Billiet Edgar 02:07:39, 4. Craeye Julien 02:10:01, 5. Lampson Stephane 02:13:54, 6. Ransquin Jerome 02:14:34, 7. Goffin Gilles 02:16:05, 8. Lheureux Francois 02:16:58, 9. Soors Gregory 02:17:46, 10. Berteaux Mickael 02:18:33, 11. Cher Etienne 02:18:51, 12. Fougner Axel 02:19:46, 13. Martin Louis 02:20:41, 14. Tenaerts Antoine 02:21:19, 15. Hardy Eric 02:21:19, 16. Da Fonceca Theo 02:24:56, 17. Renard Yves 02:25:56, 18. Wattiez Francois 02:26:42, 19. Lambert Maelle 02:29:31, 20. Henrion Patrick 02:30:38, 21. Harpigny Cedric 02:30:52, 22. Leemans Denis 02:31:28, 23. Potier Frederic 02:31:49, 24. Duvinage Adrien 02:32:50, 25. Vely Benjamin 02:34:27, 26. Boitte Arnaud Alain 02:35:06, 27. Schellen Sebastien 02:35:17, 28. Buhot Julien 02:36:09, 29. Henrard Adrien 02:36:54, 30. Van Lerberghe Simon 02:37:31, 31. Lejeune Patrick 02:37:41, 32. Drigo Nicolas 02:38:28, 33. Descamps Joffrey 02:39:54, 34. Marczak Sebastien 02:41:41, 35. Oliver Rowlatt 02:42:23, 36. Van Delm Tara 02:42:55, 37. Schrauwen Lien 02:43:16, 38. Mouslim Driss 02:43:44, 39. Renard Delphine 02:44:01, 40. Delaite Charles 02:44:32, 41. Vlegels Damien 02:44:50, 42. Hermant Benoit 02:44:53, 43. Berthelin Pierre 02:44:54, 44. Coppee Robin 02:45:17, 45. Burniat Etienne 02:45:34, 46. Debry Sophie 02:45:58, 47. Willems Lieven 02:46:05, 48. Couvreur Charles 02:46:40, 49. Ranve Jerome 02:47:01, 50. Redaway Julie 02:48:29, 51. Rovelli Samuel 02:48:42, 52. Bultot Thierry 02:49:10, 53. Lesoil Philippe 02:49:18, 54. Berliere Nathalie 02:49:39, 55. Troncon Benoit 02:50:45, 56. Merckaert Patrick 02:50:52, 57. Dieudonne Francois 02:51:32, 58. Verstaen Sebastien 02:51:45, 59. De Witte Frederic 02:51:51, 60. Robin Michael 02:51:59, 61. Janson Quentin 02:52:38, 62. Capitaine Didier 02:52:48, 63. Graindorge Johann 02:53:00, 64. Devleeschouwer Eric 02:53:21, 65. Leurquin Emilien 02:54:06, 66. Debaise Pascal 02:55:04, 67. Scaillet Vincent 02:55:20, 68. Garcia Sebastien 02:55:28, 69. Gosset Lucas 02:55:39, 70. Gathot Kevin 02:55:40, 71. Van Steenbrugge Karlien 02:56:08, 72. Dekoster Pauline 02:56:16, 73. Uyttebroeck Nicolas 02:56:37, 74. Schietecatte Sven 02:56:42, 75. Bouillet Melanie 02:59:01, 76. Grambras Aurelie 02:59:04, 77. Legendre Ninon 02:59:07, 78. Legendre Titouan 02:59:07, 79. Henrard Laurent 02:59:20, 80. Martinache Gauthier 02:59:34, 81. Caestecker Alexandre 03:00:07, 82. Paul Martine 03:01:25, 83. Bassine Philippe 03:01:55, 84. Salmin Pierre 03:02:01, 85. Ninane Anne-Fran 03:02:59, 86. Impens Freya 03:03:40, 87. Fournier Julie 03:03:55, 88. Storm Willem-Jan 03:03:58, 89. Lemoine Fabian 03:04:40, 90. Ponsinet Patrica 03:05:41, 91. Prevost Paul 03:06:19, 92. Bonte Damien 03:06:25, 93. Gilles Sebastien 03:07:07, 94. Desmet Justine 03:07:41, 95. Boucart Sandrine 03:07:41, 96. Meddah Marouen 03:07:59, 97. Depas René 03:08:02, 98. Hossepied Charles 03:08:49, 99. De Bruyn Yannick 03:08:50, 100. Depre Daniel 03:08:50, 101. Schacht Ann 03:09:49, 102. Lacroix Carole 03:10:53, 103. Vandromme Severine 03:11:20, 104. Septroux Antoine 03:11:29, 105. Mathieu Jacques 03:12:00, 106. Pepinster Emmanuel 03:12:34, 107. Delpeut David 03:14:12, 108. Van Den Bossche Jerome 03:14:28, 109. Bardiaux Henri 03:14:45, 110. Szczotkowski Nicolas 03:14:45, 111. Arsac Alexandre 03:14:48, 112. Hemel Mike 03:14:52, 113. Vandecat Pascal 03:15:41, 114. Chicheportiche Corinne 03:17:30, 115. Dubois Nathalie 03:17:51, 116. Van Poppel Thierry 03:18:02, 117. Debens Martial 03:19:23, 118. Masson Vincent 03:19:27, 119. Horidor Stephan 03:19:27, 120. Didion Louis 03:19:28, 121. Lemaire Thomas 03:19:56, 122. Bruienne Patrick 03:20:27, 123. Compero Ophelie 03:21:08, 124. Callaert Thibaut 03:21:12, 125. Lecire Christophe 03:21:13, 126. Josse Philippe 03:21:31, 127. Picron Stephane 03:22:13, 128. Thiry Geoffrey 03:23:50, 129. Moraux Samuel 03:24:21, 130. Rochette Arnaud 03:24:22, 131. Genova Rudy 03:24:26, 132. Aakriti Sanjeev Verma 03:25:28, 132. Garcia Joaquin 03:26:01, 134. Mathy Francois 03:26:56, 135. Navez Miguel 03:28:29, 136. Rowlatt Alexander 03:29:01, 137. Lelangue Amelie 03:33:03, 138. Allegaert Frederick 03:33:24, 139. Bridoux Pascale 03:34:54, 140. Meys Aurore 03:37:29, 141. Catteau Vincent 03:38:53, 142. Duponcheel Jean Claude 03:38:54, 143. Durello Valerie 03:42:18, 144. Lacroix Bernard 03:44:09, 145. Bachy Veronique 03:44:09, 146. Plet Cedric 03:44:17, 147. Matz Julien 03:44:28, 148. Chenot Patrick 03:45:58, 149. Bellens Marianne 03:45:58, 150. Fourneaux Jean-Marie 03:51:42, 151. Coppin Ophelie 03:53:47, 152. Frabel Lola 03:54:36, 153. Gilliard Sabrina 03:56:24, 154. Castieau Sandrine 04:09:48, 155. Paree Terence 04:09:49, 156. Toscanucci Michael 04:09:51, 157. Brams Hugues 04:10:17, 158. Focan Muriel 04:10:18, 159. Deschoemaeker Stephanie 04:12:25, 160. Noel France 04:12:26, 161. Van Eeckhout Ingrid 04:15:47, 162. Verdoodt Bart 04:15:47, 163. Destrebecq Marjorie 04:23:06, 164. Dafonceca Jerome 04:23:44, 165. Cardinal Isabelle 04:26:04, 166. Hennequin Benoit 04:26:06, 167. Maufroy Rachel 05:33:25

42 kilomètres

1. Descamps Florian 03:45:07, 2. Subramanian 04:05:21, 3. Van Vooren Laura 04:15:34, 4. Wattier Davy 04:16:18, 5. Dhaenens Dolf 04:23:03, 6. De Clerck Jan 04:30:00, 7. Valkiers Sebastiaan 04:46:12, 8. Bertrand Matthieu 04:47:18, 9. Massin Pierre 04:48:05, 10. Fabre Michael 04:52:53, 11. Roy Albin 04:53:24, 12. Delmee Helene 04:54:07, 13. Simoen Louis 04:54:07, 14. Buyse Thomas 04:58:17, 15. Capelle Coraline 05:00:00, 16. Schacht Wim 05:03:09, 17. Pirmez Nicolas 05:11:05, 18. Van Hove Sam 05:13:55, 19. Mernier Jean-Pierre 05:16:52, 20. Verpeut Valentin 05:18:34, 21. Botte Marien 05:18:59, 22. Falconis Simon 05:21:13, 23. Claine Maxime 05:27:02, 24. Verplancke Regis 05:30:06, 25. Larchet Johnny 05:32:32, 26. Hovine Antonin 05:34:28, 27. Guillemeau Julien 05:35:11, 28. Moins Benjamin 05:36:54, 29. Manet Pierre 05:36:54, 30. Moro Terry 05:38:25, 31. Hidrio Morgane 05:39:44, 32. Crouet Michael 05:39:45, 33. Dubray Quentin 05:40:42, 34. Canon Mathieu 05:41:17, 35. Andrieux Jeremy 05:44:35, 36. Arnould Jerome 05:45:53, 37. Van Den Branden Guy 05:50:37, 38. Lampo Julien 05:50:49, 39. Duthoo Frederic 05:51:39, 40. Lemaitre Pascal 05:51:40, 41. Havrenne Jonathan 05:53:25, 42. Rabhi Nordine 05:56:46, 43. Martin Laurent 05:56:47, 44. Lagae Alexis 05:57:52, 45. Daron Michael 06:00:28, 46. Marissiaux Bertrand 06:01:47, 47. Mulnard Alice 06:03:19, 48. Biasino Fabrice 06:04:29, 49. Lemaire Ivan 06:07:24, 50. Lengrand Clarisse 06:08:29, 51. Majkowski Joel 06:11:36, 52. Mertens Noemie 06:12:54, 53. Bretsh Eric 06:13:48, 54. Vautier Bruno 06:18:49, 55. Leonard Thibault 06:18:50, 56. Horent David 06:20:42, 57. Billaudel Remy 06:23:35, 58. Bernard Katty 06:27:34, 59. D’Aspremont Lynden 06:30:52, 60. Coopman Thomas 06:42:53, 61. Dupont Franck 06:52:18, 62. Jacquemin Romain 06:52:18, 63. Mallet Stephane 06:52:18, 64. Van De Walle Alexandre 06:54:51, 65. Desprez Bruno 06:54:51, 66. Leuvrey Didier 06:57:29, 67. Ghysen Andre 07:08:42, 68. Empain Daniel 07:13:12, 69. Quertinier Anne-Laure 07:15:40, 70. Colart Nicolas 07:20:45, 71. Ovlaque Nicolas 07:25:04, 72. Wateau Wilfried 07:40:38, 73. Meseure Dominique 07:53:48, 74. Verlinden Jef 07:59:46

60 kilomètres

1. Vandewalle Virgile 05:38:09, 2. Anselme Renaud 06:04:24, 3. Romera Miguel 06:25:39, 4. Debrabandere Lander 06:42:26, 5. Daels Jeremie 06:58:06, 6. Kowalczyk Benoit 06:58:27, 7. Busiaux Mike 06:59:55, 8. Tys Maxime 07:03:49, 9. Dulon Olivier 07:07:42, 10. Hajdu Valentin 07:18:13, 11. Soetens Peter 07:18:38, 12. Paulus David 07:22:31, 13. Goulard Yohan 07:40:20, 14. Leroy Benjamin 07:47:14, 15. Samin Anthony 07:49:21, 16. Andry Julien 07:50:40, 17. Mars Matthieu 07:52:06, 18. De Mey Riltn 07:54:58, 19. Warnauts Geoffroy 08:07:22, 20. Chiementin Xavier 08:10:13, 21. Brix Nicolas 08:10:36, 22. Cappoen Steven 08:11:27, 23. Buytaert Frank 08:12:57, 24. Gunst Wouter 08:12:58, 25. Verloo Xavier 08:22:23, 26. Declercq Steven 08:24:31, 27. Poulin Christophe 08:30:44, 28. Francotte Sebastien 08:33:16, 29. Delbrouck Yannick 08:42:11, 30. Schoumackers Benoit 08:44:22, 31. Quentin Vervy 08:48:47, 32. Uyttersprot Mout 08:56:23, 33. Safa Vincent 08:56:56, 34. Goffin Etienne 08:58:48, 35. Jacques Eddy 09:07:45, 36. Jeunehomme Denis 09:07:46, 37. Mixte Benjamin 09:13:19, 38. Page Benjamin 09:15:56, 39. Dujeux Jerome 09:23:25, 40. Toury Stephane 09:36:51, 41. Iazzag Tahar 09:50:54, 42. Le Doré Julien 10:02:31, 43. Marchand Quentin 10:19:48, 44. Vandenweghe Juan 10:21:07, 45. Janssens Paul 10:22:24, 46. Moroso Jean-Francois 10:23:28, 47. Sturam Lorenzo 10:46:30, 48. Looten Marie 10:53:57, 49. Delahaye Yves 11:20:03