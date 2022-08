Martin Defreyne et son équipe ont programmé cette course depuis belle lurette. La course réservée aux cadettes et juniores va se disputer sur 55 kilomètres (dix tours de 5,5km). Sur un circuit non piqué des vers. Vingt-six éléments au départ. Dont cinq "Bingoal-WB Ladies" et deux "Crabbé-CC Chevigny". Et c’est parti avec un certain entrain et un entrain certain. A la fin du premier tours, dix-neuf gentes demoiselles sont devant. Alors que Flussie Cassilda, dernière inscrite, est déjà à la traîne. Au fil des rondes, la longue remontée d’Emptinne fait mal. Au onzième kilomètre, Anne Vanderaerden place une méchante accélération. Anna Corvers, l’une des favorites est distancée. Suivent à 20 secondes, Delcommune, Goosenaerts et Pairoux. À la cloche, Linthoudt donne l’impression de pouvoir prendre la clef des champs. Mais les autres ne sont pas tellement d’accord de lui laisser. Et au sprint Anne Vanderaerden lui montre sa roue arrière.

Dames Elites

Dans cette catégorie, on n’y retrouve que des gros bras. Avec dix "Bingoal-WB Ladies" dont une certaine Fiona Mertens et autre Louise Jacquemin qui comptent de nombreux supporters, ici à Emptinne. Et un peloton fort de 35 dames pour 16 tours de 5,5 bornes. Et l’implacable sélection va se faire tout naturellement. Ce qui provoque l’abandon de Romane Georges. Qui va ensuite, sans doute par regret, se remettre en selle, histoire de s’envoyer de nombreux kilomètres sous les pédales. Quatre dames vont tenter de prendre les devants: Schreiber, Moonen, Jacquemin et Mertens. Mais ce n’est que feu de paille. Le peloton fond au fil des tours: dix-huit bons numéros restent en course. À l’entame de la neuvième ronde, Meert et Jacquemin secouent le groupe de tête. À vingt secondes, Haers continue à chasser seule pour pouvoir rentrer, en vain. Mais qui va oser prendre une nouvelle initiative? Le groupe s’étire puis se reforme. Le bon de sortie n’est point attribué. Le sprint devient inévitable. Et à ce petit jeu, Maike Meert se montre la plus efficace.