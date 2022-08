Le duel des cadors bruyérois

En promotion C, la saison aura été marquée par le duel entre Saint-Denis et Meux avec en épilogue un derby bruyérois sacrant les Dionysiens (13-9). Après quasi un quart de siècle dans l’ombre régionale, les Dionysiens réintègrent la Nationale 3. « Ce n’était pas notre objectif mais au fil des luttes avec le leadership en main après la victoire à Meux, on s’est pris au jeu, analysait Sébastien Massart. On termine la saison en apothéose contre nos voisins. Avec pas mal de pression, on n’était pas très bien dans la lutte en première période. Meux méritait son avance. Par contre, on ne perd que deux jeux à la reprise en retrouvant nos sensations dans les différents secteurs. Je souligne que nous avons joué quasi toute la saison avec les cinq mêmes joueurs. » Alors que Thierry Lecocq, leur meilleur atout, pourrait rempiler, les « Rouges » ont transféré Borris Berrier, grand milieu à Bassilly et le cordier Quentin Bauval de Pironchamps A pour tenir la route en N3.