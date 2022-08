Ce rendez-vous national, le dernier de la saison, se déroule sous une chaleur de plomb. Pour les spécialistes des épreuves combinées, c’est aussi l’occasion de multiplier les épreuves sur la soirée.

Paolina Baramoto Yayu, la sprinteuse du SMAC, ne passe pas loin d’un nouveau record personnel sur le 100 mètres. La scolaire de 17 ans termine troisième, derrière des filles plus âgées, en 12.34, à deux centièmes de son record personnel. Par contre, sur 200 mètres, elle explose son record personnel de 25.52 en signant la seconde place en 24.88. Les absents du rendez-vous jambois sur la belle piste de l’Adeps, ce sont les fers de lance du club, les frères Kapenda et Luca Laurent.

Cela permet à Arthur Bouchat de terminer premier régional sur le 100 mètres, en 11.10, à la quatrième place et à sept centièmes de son meilleur chrono. Il termine également troisième de sa série, la plus rapide, et sixième au cumul de toutes les séries sur le 200 mètres. Dans la catégorie des M40, Xavier De Baerdemaker signe un nouveau record de Belgique sur cette même distance en 22.71. Sur 400 mètres, le spécialiste des 800 mètres de l’Arch, Brice Jordens, s’essaie une nouvelle fois à cette distance. Il termine cinquième en 52.32.

L’ancien cycliste Jonathan Godfroid (SMAC) s’impose sur le 1500 mètres avec un chrono de 4.09.09.

Les concours de saut en hauteur et saut à la perche, plus techniques peut-être, rencontrent toujours un peu moins de succès parmi les participants.

Odin De Baerdemaker, le fils de Xavier, termine à la troisième place du concours grâce à un saut à 1,76 mètres, comme le second, mais qui a fait moins d’essais.

Alors qu’il brille habituellement sur les épreuves hivernales de cross-country, Barnabé Chiliade (Arch) réussit un jet à 10,85 mètres avec un poids de 3 kilogrammes, ce qui lui permet de décrocher la victoire chez les minimes. La maman de Nafissatou Thiam, affiliée au WS, s’impose au lancer du disque toutes catégories grâce à un lancer à 27,79 mètres.