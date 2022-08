400 joueurs pour les 40 ans du TC Haillot

Les demi-finales et finales proposaient de très belles affiches et ont attiré beaucoup de spectateurs. " Avec les 17e (Benjamin D’Hoe) et 24e (Julien Dubail) belges au classement qui jouent, c’est chouette. Les gens en profitent pour boire un verre en terrasse".

Les Messieurs 1 étaient donc sans conteste la catégorie la plus prisée du tournoi. Elle affichait dès lors complète, avec 60 participants. " Avec les Messieurs 2 et 6, ce sont les 3 plus gros tableaux que j’ai eus. En Messieurs, j’ai eu beaucoup d’inscrits. C’est en Dames et en Jeunes, que j’ai eu peu d’inscriptions…"

150 inscriptions en moins

Le Grade 1 ne figure plus au TC Haillot. L’AFT n’autorise en effet, qu’un club par région et par semaine à proposer le Grade 1. Ce qui engendre une perte d’inscriptions conséquentes pour le club des hauts de Meuse, explique le propriétaire. " Avant, nous proposions le Grade 1. Mais le Covid est passé par là. Ça représente 150 inscriptions en moins! Ce qui se passe, c’est que les joueurs s’inscrivent en Grade 1 et Grade 2, là où il y a. C’est-à-dire à La Bruyère".

Les tableaux féminins sont eux aussi victimes d’un manque de popularité. " C’est général. Il y a moins de Dames inscrites. Beaucoup ne font plus que les interclubs ou font autre chose. C’est partout. Le Covid a fait du tort", termine le président Mazy.