La chaleur est écrasante, et l’absence totale de vent fait souffrir les participants, à l’image de Jérôme Lechien, qui parvient toutefois à franchir la ligne d’arrivée à la première place. " Un athlète de l’Arch que je ne connais pas décide de partir extrêmement vite. Il prend jusqu’à 50 mètres d’avance, avant de petit à petit décélérer. Je le reprends après deux kilomètres et puis je continue mon accélération pour finalement l’emporter", raconte Jérôme, de retour d’un stage en altitude en juillet, et qui commence à en ressentir les bienfaits, ayant prévu son pic d’hémoglobine dans 3 à 4 semaines, histoire d’être en forme pour la suite du challenge, avec le Jogging de Malonne et celui de Namur. Le médecin termine devant le jeune Luca Mommart et… la première dame! Une semaine après sa 5e place au championnat de Belgique de 10 kilomètres sur route, et son nouveau record personnel de 35.09, Roxane Cleppe termine troisième du classement scratch. Reléguée à 1,47 minutes, Florence Goffinet doit se contenter de la seconde place devant Maya Dussard. " Je reprends maintenant sur les petites distances pour terminer la saison. La Miaou, c’est une chouette ambiance et un beau parcours. Je me perds un peu et il fait assez chaud, mais je m’impose finalement", commente la gagnante.

Podium pour un local

Sur la longue distance de onze kilomètres, Daniel Fagi est de retour dans la région. Lorsque l’athlète bruxellois est sur la ligne de départ, il faut une grosse surprise pour qu’il ne soit pas le premier à rallier la ligne d’arrivée. Et une fois de plus, il se montre le plus rapide et devant ses concurrents de près de cinq minutes. Jérémy Wanet termine second, devant le plus local des locaux, Thibaut Marmignon. " Jérémy fait un départ rapide avec Damien Dehu et Daniel. Je me retrouve dans un groupe avec notamment Sébastien Mahia et Steve Cherpion. Je décide de faire une petite accélération en fin de parcours pour devancer mes partenaires d’aventure", précise Thibaut. Une première participation et une première victoire pour Valentine Mathy. L’athlète du RC Namur est en super forme depuis quelques semaines. " Je décide de partir calmement, ne connaissant pas le parcours, et je parviens à maintenir la cadence tout du long même si ce n’était pas gagné, car la chaleur était importante", termine Valentine. Virginie Henin et Jessica Delatte complètent le podium. Prochaine manche le 4 septembre, à Malonne.

Résultats

5 kilomètres

1. Lechien Jérome 00:17:11, 2. Mommart Luca 00:18:01, 3. Cleppe Roxane 00:18:13, 4. Provoost Erwin 00:18:39, 5. Gemen Xavier 00:18:48, 6. Adam Justin 00:19:08, 7. Castermans David 00:19:31, 8. Sartori Flavio 00:19:39, 9. Hogge Edouard 00:19:56, 10. Rosiere Alexandre 00:20:05, 11. Appart Thierry 00:20:11, 12. Willem Guillaume 00:20:19, 13. Cliche Christophe 00:20:30, 14. Pierre Frédéric 00:20:46, 15. Lucas Nicolas 00:20:54, 16. Goffinet Florence 00:21:00, 17. Johan Bongrain 00:21:05, 18. Derèse Arnaud 00:21:05, 19. Sechehayne Michael 00:21:23, 20. Farineau Florentin 00:21:29, 21. Desille Jérémie 00:21:40, 22. Fievez Pierre 00:21:56, 23. Hermand Eliot 00:22:22, 24. Dussard Maya 00:22:27, 25. Delatte Noah 00:22:35, 26. Van Laethem Ryan 00:22:57, 27. Dambroise Kristel 00:23:03, 28. Maraignon Justin 00:23:10, 29. Libois Axel 00:23:15, 30. Grolet Sebastien 00:23:22, 31. Merveille Marc 00:23:26, 32. Leestmans Jean-Baptiste 00:23:32, 33. Ponsard Quentin 00:23:36, 34. Duede Mason 00:23:42, 35. Gilson Estelle 00:23:46, 36. Jonckheer Frédéric 00:23:46, 37. Libois Quentin 00:23:57, 38. Tribolet Céline 00:24:30, 39. Mariami Dimitri 00:24:31, 40. Barbier Anne 00:24:39, 41. Filée Jean-Marc 00:24:41, 42. Desseille Edwin 00:24:41, 43. Vermeulen Céline 00:24:45, 44. Genette Jérémy 00:24:48, 45. Mamere Jacques 00:24:59, 46. Mercier Amandine 00:25:09, 47. Duede Nina 00:25:18, 48. Raymond Merlin 00:25:32, 49. Harmel Sebastien 00:25:32, 50. Gilain Morgan 00:25:39, 51. Philippart Robert 00:25:49, 52. Van Malleghem Stéphanie 00:25:50, 53. Dormal Fabien 00:25:54, 54. Duede Alex 00:25:54, 55. Libion Marc 00:26:10, 56. Leduc Kevin 00:26:13, 57. Servais Nicolas 00:26:17, 58. Philippart Luca 00:26:18, 59. Ewrins Guillaume 00:26:19, 60. Demarteau Michael 00:26:20, 61. Van Hecke Georges 00:26:23, 62. Roland Laurence 00:26:27, 63. Besquesnes Clément 00:26:31, 64. Barone Concetta 00:26:42, 65. Opsommer Marie 00:26:44, 66. Simon Celine 00:26:45, 67. Parmentier Guillaume 00:26:45, 68. Pot Gerard 00:26:45, 69. Pacolet Fabrice 00:26:49, 70. Fontaine Mélanie 00:27:07, 71. Liégeois Pascal 00:27:12, 72. Brogneaux Benjamin 00:27:17, 73. De Tramontana Estefano 00:27:18, 74. Gillet Elodie 00:27:26, 75. Henry Jean-Christophe 00:27:27, 76. Damoisaux Pascal 00:27:35, 77. Mrecham Christophe 00:27:37, 78. Dussart Yris 00:27:49, 79. Dussart Vincent 00:27:49, 80. Fauquez Laurie 00:27:53, 81. Bodart Arthur 00:27:55, 82. Laenens Francis 00:27:55, 83. Cordonnier Vincent 00:27:55, 84. Bodart Nicolas 00:28:04, 85. Gonze Adrien 00:28:16, 86. Spoiden Alain 00:28:18, 87. Boutchon Gregory 00:28:21, 88. Gerard Michael 00:28:46, 89. Marmignon Timothée 00:28:50, 90. Jacquemin Herve 00:28:50, 91. Timsonet Marc 00:28:58, 92. Duplat Anne 00:29:03, 93. Godfroid Grégory 00:29:04, 94. Rasqvin Sophie 00:29:06, 95. Geeraerts Magali 00:29:06, 96. Copay Anne 00:29:11, 97. Dricot Emilie 00:29:12, 98. Cleppe Alexandra 00:29:15, 99. Provoost Elise 00:29:19, 100. Martin Clément 00:29:21, 101. Libois Olivier 00:29:30, 102. Vandeput Alexine 00:29:37, 103. Piret Margaux 00:29:48, 104. Brisbois Véronique 00:30:00, 105. Ruaux Philippe 00:30:02, 106. Bernard Hervé 00:30:02, 107. Daouri Sarah 00:30:02, 108. Milami Jean-Pol 00:30:13, 109. Brichard Sandra 00:30:15, 110. Bodart Vincent 00:30:22, 111. Van Der Linder Marie 00:30:27, 112. Claeys Michel 00:30:32, 113. Keldermans Kevin 00:30:37, 114. Van Heugen Colette Marmignon 00:30:48, 115. Fernemont Géraldine 00:30:49, 116. Pages Jean-Yves 00:30:51, 117. Dispa Isabelle 00:30:59, 118. Labbe Christian 00:31:04, 119. Seressia Maité 00:31:08, 120. Bracke Christelle 00:31:11, 121. Thomas François-Xavier 00:31:33, 122. Vautran Sandry 00:31:53, 123. Keldermans Stephane 00:31:54, 124. Servous Olivier 00:31:55, 125. Longval Florence 00:32:12, 126. Schiets Stephane 00:32:12, 127. Constant Michel 00:32:15, 128. Aurélie Miers 00:32:16, 129. Robillard Eugénie 00:32:22, 130. Baudoux Véronique 00:32:32, 131. Van Laethem Frederic 00:32:37, 132. Pensis Henri 00:32:43, 132. Restaivo Sandra 00:32:48, 134. Bouchat Stephanie 00:32:53, 135. Wynants Ludovic 00:33:06, 136. Delatte Carine 00:33:24, 137. Henry Jean-François 00:33:24, 138. Despontin Fabienne 00:33:29, 139. Taouaf Aziza 00:33:48, 140. Baudelet Frédérique 00:33:58, 141. Despontin Méline 00:33:58, 142. Jaumotte Caroline 00:34:03, 143. François Christophe 00:34:14, 144. Carlier Laurent 00:34:15, 145. Salvadore Olivier 00:34:16, 146. Vandenbergh Françoise 00:34:19, 147. Derda Daphné 00:34:20, 148. Loriaux Chantal 00:34:21, 149. Roufart Christophe 00:34:36, 150. Van Laethem Eloi 00:34:41, 151. Thys Vanessa 00:34:41, 152. Kamikazi Florence 00:34:47, 153. Verlaine Léna 00:34:50, 154. Watrin Valérie 00:34:50, 155. Adam Hugo 00:34:55, 156. Adam Thomas 00:34:59, 157. Noël Corine 00:35:00, 158. Ramlot Amandine 00:35:00, 159. Guillaume Andy 00:35:03, 160. Delforge Véronique 00:35:41, 161. Carlier Marie-Louise 00:35:47, 162. Hanon Justine 00:36:08, 163. Antoine Alain 00:36:29, 164. Legere Renaud 00:36:43, 165. Mousset Amandine 00:36:44, 166. Culot Patrick 00:36:55, 167. Kinzinger Sabine 00:37:14, 168. Vastarella Bianca 00:37:15, 169. Maison Renan 00:37:30, 170. Maison Sebastien 00:37:31, 171. Scohier Bernard 00:37:37, 172. Evlard Brigitte 00:37:37, 173. Dubois Eic 00:37:38, 174. Riguelle Bernard 00:37:57, 175. Pierson Caroline 00:38:07, 176. Belge Justine 00:38:36, 177. Stainier Valérie 00:38:36, 178. Lorphevre Lise 00:38:53, 179. Colin Philippe 00:39:30, 180. Hottias Séverine 00:39:31, 181. Claude Ines 00:39:50, 182. Lecroart Valerie 00:39:51, 183. Mantia Robert 00:40:18, 184. Brunelli Béatrice 00:40:41, 185. Poels Alix 00:40:41, 186. Gillard Jeannette 00:41:32, 187. Weyders Marcel 00:41:32, 188. Magin Philippe 00:41:33, 189. Hermant Dominique 00:41:42, 190. Lambert Regine 00:41:43, 191. Daoust Didier 00:41:44, 192. Brisbois Céline 00:41:44, 193. Daoust Zoé 00:41:44, 194. Gilon Murielle 00:42:36, 195. Gilon Laurence 00:42:36, 196. Stiévenard Laétitia 00:42:44, 197. Van Lippevelde Victoria 00:43:00, 198. Léonard Michel 00:43:42, 199. Kok Llo 00:43:55, 200. Léonet Carine 00:48:14, 201. Kris Laurent 01:18:05

11 kilomètres

1. Fagi Daniel 00:38:42, 2. Wanet Jérémy 00:43:27, 3. Marmignon Thibaut 00:45:08, 4. Cherpion Steve 00:45:11, 5. Grandjean Benoit 00:45:19, 6. Mahia Sebastien 00:45:20, 7. Hastir Fabrice 00:45:38, 8. Pierre Etienne 00:46:33, 9. Demoulin Vincent 00:46:35, 10. Reman Simon 00:46:57, 11. Pacquet Dominique 00:47:02, 12. Dubuc Emile 00:48:14, 13. Jaspard Jerome 00:48:45, 14. Dehu Damien 00:48:45, 15. Kempeneers Pascal 00:48:52, 16. Van Den Abbeele Quentin 00:49:26, 17. Gustin Olivier 00:49:40, 18. Perpète Jacky 00:49:47, 19. Pepin Cedric 00:50:15, 20. Mathy Valentine 00:50:41, 21. Desquesnes Vincent 00:50:41, 22. Goffin Arnaud 00:50:56, 23. Despiegeleer Joffrey 00:51:08, 24. Sprumont Julien 00:51:47, 25. Damoisiaux Sébastien 00:51:56, 26. Dahin Adrien 00:52:00, 27. Toisoul Eric 00:52:17, 28. Bauraing David 00:52:25, 29. Mercenier Didier 00:52:35, 30. Burton Rudy 00:52:48, 31. Adesione Sebastien 00:53:23, 32. Henin Virginie 00:53:29, 33. Consocin Brian 00:53:32, 34. Montecavalli Sergio 00:53:39, 35. Delatte Jessica 00:53:49, 36. Guido Gianni 00:53:49, 37. Seynaeve Benoit 00:54:06, 38. Moniotte Gilles-Antoine 00:54:19, 39. Vannoorenberghe Joël 00:54:25, 40. Dubois Marc 00:54:29, 41. Colombo Sergio 00:54:30, 42. Deknop Eric 00:54:34, 43. Riguelle François 00:54:39, 44. Beelaert Sébastien 00:54:44, 45. Urbain Michael 00:54:55, 46. Moniotte Gabriel 00:55:05, 47. Barbieux Patrice 00:55:24, 48. Bouvier Nicolas 00:55:36, 49. Gonzalez-Perez Alonso 00:55:42, 50. Lopez Julien 00:55:45, 51. Toussaint Xavier 00:55:50, 52. Blampain Ronald 00:56:24, 53. Etienne Julien 00:56:24, 54. Hannard Kevin 00:56:37, 55. Warny Dimitri 00:56:38, 56. Kin Laurence 00:56:39, 57. Sartori Michael 00:56:41, 58. Papart Jean-Marc 00:56:43, 59. Poulain Gaétan 00:56:44, 60. Thiry Marie 00:56:49, 61. Pairon Berberis 00:56:49, 62. Jomaux Pierre 00:56:54, 63. Sadanné Johan 00:56:55, 64. Fondaire Gilles 00:57:11, 65. Casteleyn Tamara 00:57:22, 66. Malcourant Keevin 00:57:28, 67. Bodelet Nicolas 00:57:54, 68. Van Wymeersch Christophe 00:58:03, 69. Pattus Jeremy 00:58:20, 70. Jeanmart Francois-Paul 00:58:27, 71. Servais Catherine 00:58:37, 72. Ansias Pierre-Yves 00:58:42, 73. Nicolas Adelin 00:58:44, 74. Henriette Loic 00:58:45, 75. Ruelle Vincent 00:58:45, 76. Biernaux Fabrice 00:58:52, 77. Christopher Randall 00:59:01, 78. D’Angelo Amerino 00:59:02, 79. Struyf Gregory 00:59:06, 80. Karkan Christian 00:59:06, 81. Lefebvre Laurent 00:59:06, 82. Grumiaux Bruno 00:59:10, 83. Van Geel Julien 00:59:23, 84. Jaumotte Fabien 00:59:28, 85. Biart Quentin 00:59:32, 86. Lafonge Mickael 00:59:37, 87. Letellier Jean Luc 00:59:38, 88. Demin Michel 00:59:39, 89. Coco Luigi 00:59:42, 90. Sgard Vincent 00:59:44, 91. Canivet Roland 00:59:51, 92. Giuliani Fernando 00:59:52, 93. Filée Eric 00:59:52, 94. Vanhoolant Océance 00:59:54, 95. Evrard Christophe 00:59:58, 96. Gonze Stephan 01:00:00, 97. Buckinx Emma 01:00:02, 98. Burton Jonathan 01:00:05, 99. Henin Simon 01:00:29, 100. Simon Dimitri 01:00:29, 101. Dell’Anese Fabrizio 01:00:30, 102. Kestenont Célia 01:00:31, 103. Gunaydin Ayse 01:00:40, 104. Kips David 01:00:44, 105. Berrewaerts Etienne 01:00:49, 106. Piscart Françoise 01:00:51, 107. Biernaux Benoit 01:00:52, 108. Thirifays Julien 01:00:53, 109. Brasseur Franck 01:00:55, 110. Paquet Michael 01:00:58, 111. Peremans Manuel 01:01:03, 112. Chaussier Océane 01:01:11, 113. Goffin Gerald 01:01:17, 114. Bourguet Audrey 01:01:17, 115. Demoulin Brigitte 01:01:28, 116. Oumalis Ariane 01:01:36, 117. Colle Adrien 01:01:44, 118. Scigliuzzo Daniel 01:01:44, 119. Levêque Delphine 01:01:50, 120. Robillard Thibert 01:01:50, 121. Carpiaux Serge 01:01:51, 122. Lange Jonathan 01:02:13, 123. Garcia François-David 01:02:13, 124. Parmentier Benjamin 01:02:14, 125. Florian Struyf 01:02:25, 126. Preter Serge 01:02:25, 127. Mertens Rodrigue 01:02:33, 128. Duvivier Jacky 01:02:33, 129. Golard Alain 01:02:35, 130. Ernoux Stéphanie 01:02:54, 131. Button Loic 01:02:56, 132. Oger Marc 01:02:58, 132. Rinchard Elodie 01:03:06, 134. Sprumont Léon 01:03:11, 135. Van Durme Agénor 01:03:24, 136. Robaye Eddy 01:03:34, 137. Middel Ine 01:03:35, 138. Gandibleux Karine 01:03:39, 139. Tihange Mathieu 01:03:41, 140. Di Massa Adriano 01:03:41, 141. De Leenheer Nathalie 01:03:47, 142. Scaillet Geoffrey 01:03:50, 143. Léonard Frédéric 01:03:52, 144. Bleus Frederic 01:03:57, 145. Forest Frédéric 01:04:02, 146. Nobels Julien 01:04:32, 147. Leonard Laurent 01:04:38, 148. Cardolle Thierry 01:04:41, 149. Baudine Julie 01:04:47, 150. Bera Benjamin 01:05:02, 151. Maus Jan 01:05:17, 152. Da Re Baptite 01:05:22, 153. Lion Patricia 01:05:24, 154. Tasiaux Flore 01:05:33, 155. Mercier Dominique 01:05:42, 156. Keles Ebru 01:05:48, 157. Vignerot Sabine 01:05:59, 158. Bourmorck Carine 01:06:06, 159. Declercq Joe 01:06:13, 160. Verhoeven Géraldine 01:06:25, 161. Tasiaux Maxime 01:06:32, 162. Wyns Johanna 01:06:47, 163. Van Elsuwege Sabine 01:06:55, 164. Dassy Héléne 01:07:03, 165. Poinsot Aurelie 01:07:08, 166. Degraeve Cindy 01:07:16, 167. Desseille Ernest 01:07:31, 168. Constant Thibaut 01:07:37, 169. Delemme Valerie 01:07:44, 170. Trepant Frederic 01:07:53, 171. Cassart Jean Luc 01:07:57, 172. Ista Pauline 01:07:58, 173. Militis Mathieu 01:07:58, 174. Brasseur Robert 01:08:09, 175. Dare Gins 01:08:44, 176. Page Thibaut 01:08:55, 177. Dussart Jean-Pierre 01:09:01, 178. Louis John 01:09:14, 179. Migliozzi Gaetano 01:09:20, 180. Caise Carine 01:09:22, 181. Chenot Aurélie 01:09:32, 182. Cleppe Vincent 01:09:34, 183. Delmotte Yves 01:09:40, 184. Adans Alain 01:10:04, 185. Silliard Johan 01:10:31, 186. Piret Fabian 01:10:31, 187. Barbier Yves 01:10:38, 188. Salvaggio Giuseppe 01:10:39, 189. El-Harchi Hassen 01:11:02, 190. Derom Thierry 01:11:04, 191. Ghenne Valérie 01:11:28, 192. Masson Nicolas 01:11:32, 193. Poncelet Frederic 01:11:56, 194. Janssens Nicolas 01:12:03, 195. Dassy Didier 01:12:08, 196. Borgnolo Bruno 01:12:08, 197. Pecheux Benoit 01:12:08, 198. Meuter Bruno 01:12:12, 199. Fouz Lopez Francisco 01:12:25, 200. Rosy Martine 01:12:26, 201. Bourguignon Rudy 01:12:28, 202. Zhang Yongmey 01:12:55, 203. Leurquin Frédéric 01:12:58, 204. Neyman Pascal 01:13:02, 205. Herion Eric 01:13:06, 206. Sancarlo Mario 01:13:08, 207. Lacroix Florence 01:13:17, 208. Mohimont Nathalie 01:13:24, 209. Bouvier France-Emmanuelle 01:13:49, 210. Leclercq Jonathan 01:13:53, 211. Vausort Loic 01:13:53, 212. Gillain Eric 01:15:25, 213. Tielemans Philippe 01:15:38, 213. Van Wilder Benoit 01:15:46, 215. Judex Jean-Michel 01:15:47, 216. Artoisenet Nicolas 01:15:47, 217. Mathy Jean-Luc 01:15:48, 218. Bourgois Valerie 01:15:48, 219. Foulon Marie-Paule 01:15:48, 220. Gendarme Philippe 01:15:48, 221. Minet Laurent 01:15:49, 222. Libertiaux Anne 01:15:49, 223. Bellens Michel 01:15:49, 224. Jassogne Claudy 01:15:50, 225. Pogorzelec Eric 01:16:01, 226. Biernaux Lara 01:16:16, 227. Cheffert Marie Rose 01:16:25, 228. Fiasse Christine 01:16:25, 229. Roger Laurence 01:16:54, 230. Vanyck Timothy 01:17:10, 231. Lapagne Françoise 01:17:46, 232. Vandezande Luc 01:17:47, 233. Pelgrims Gaelle 01:17:52, 234. Benner Pascal 01:17:57, 235. Arnould Francois 01:17:57, 236. Lardinoit Eloise 01:17:58, 237. Adans Julien 01:18:27, 238. Bultot Jean-Marie 01:18:28, 239. Geeraerts Jos 01:18:35, 240. Degueldre Pierre-Jean 01:19:26, 241. Arnold Alice 01:19:39, 242. Graindorge Sophie 01:20:05, 243. Bouchat Brigitte 01:20:51, 244. Alaers Sarah 01:21:02, 245. Vannoorenberghe Remy 01:21:31, 246. Delvigne Bea 01:21:33, 247. Leruth Thierry 01:23:06, 248. Lekeu Stéphanie 01:23:15, 249. Zhang Chun Ling 01:23:29, 250. Vervondel Frédéric 01:24:00, 251. Albert Tristan 01:27:18, 252. Ervinckx Sébastien 01:27:21, 253. Hennuy Odile 01:27:37, 254. Tan Cheng 01:27:38, 255. Boogaerts Pascale 01:30:03, 256. Coyantier Elodie 01:30:18, 257. Van Hoeck Erik 01:30:19, 258. Bodart Luc 01:30:47, 259. Saucin Patricia 01:31:23, 260. Willem Cécile 01:32:45, 261. Vandereyd Eric 01:33:53, 262. Hombrain Jean-Marc 01:38:26, 263. Legrain Christine 01:46:13, 264. De Ville Sabrina 01:46:13, 265. Goffaux Brigitte 02:00:00, 266. Georges François 03:14:14