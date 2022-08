Un record à Spy malgré les désistements

Quelle ne fut pas la surprise pour le propriétaire du TC Spy, Georges Focroulle lorsqu’il a découvert que 380 participants étaient inscrits à son tournoi. Lors des dernières éditions, le club s’était limité à 310 inscrits. Une réussite certaine pour le club de Jemeppe-sur-Sambre, explique G. Focroulle: " Le tournoi s’est très bien déroulé, comme tout le temps. On est content, car on a accueilli plus de personnes que d’habitude. En général, on attire entre 300 et 310 inscrits". Vu la chaleur, l’AFT avait prévenu les différents clubs afin que ceux-ci laissent plus de temps aux joueurs lors des temps morts. " La Fédération nous a demandé de prévoir 15 minutes à la fin d’un set. On a quand même eu des matchs de 3h30, parfois. Ça leur a été bénéfique" explique le juge-arbitre, présent au club depuis de nombreuses années. Avec un rythme de 35 à 40 matchs par jour, le TC Spy avait à cœur de jouer un maximum dans ses installations. " J’ai envoyé un minimum de matchs autre part. Mais quand il n’y avait pas le choix, on déplaçait quelques matchs. Je voudrais remercier le TC Moustier. On y a joué une petite dizaine de fois". En baisse ces dernières semaines, les tableaux féminins ont rencontré autant de succès que les masculins. " Les Messieurs 5 et 6 étaient complets, mais le Dames 5 comptait 30 inscriptions. On est content, car les tableaux féminins se sont remplis aussi bien que les tableaux masculins", constate le propriétaire du TC Spy.