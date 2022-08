Succès farciennois précieux

Dans le but de préserver des joueurs en vue de la balle du Gouverneur, Clermont s’aligne sans Evrard, Clément Lawarée et Van Houtte remplacés par trois joueurs de promotion, Westyn, Buidin et Stoupy. Les jeux vont en partage jusqu’à 2-2. Les Farciennois haussent alors le ton avec Laurent et Alessandro Di Santo et Bordigoni en vedette pour s’iosler à 3-6 et 4-7 au repos.