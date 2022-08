Purnode 13 – St-Servais 8

À une journée de la fin, lesBrasseursont fait un pas important vers le maintien. Ils empoignent la lutte à bras-le-corps en menant 3-0 et 5-2. Secoués par Cornille à la frappe, les Namurois se rapprochent à 5-4 puis 7-5. Le début du second acte reprend sur le même canevas jusque 9-8. Ensuite, les visités profitent des nombreuses erreurs de leurs invités pour filer au but. À la pause, Denis fut remplacé par Taton.

St-Denis 13 – Meux 9

Ce derby bruyérois pour l’attribution du titre, disputé devant une bonne chambrée, ne fut pas d’un haut niveau. Les deux équipes rivalisèrent dans les erreurs à l’envoi et se partagèrent les jeux durant le premier acte (0-2, 2-2, 4-3, 6-6). Sur des outres de Zicot, le meilleur visiteur avec la complicité de Dubois et Troonen, les Meutis virent en tête au repos: 6-7. La reprise est favorable aux visités où Massart et Lecocq ont retrouvé leur force et leur précision à la frappe pour faire la différence (11-8). En dépit d’une permutation entre Dumont et Dubois, les protégés de Baudouin Botilde doivent laisser filer leurs voisins vers la victoire et le titre.