Presgaux et Saint-Marc se donnent de l’air

" On aurait dû rafler la mise,confie Jacky Godart.Mais on ne prend que deux des quatre premiers jeux montés à la limite. On leur donne finalement cinq jeux."

Les Villersois reviennent à deux points de Presgaux qui disputera la dernière lutte à Clermont. Les Sabotiers ont rempli le contrat en infligeant aux Rochefortois un cinquième revers de rang. " Au repos, on menait 7-3,raconte Julien Froment. On a fait la différence sur le rectangle avec Mathieu et Damien Fouarge performants au rechas. On a flirté avec les trois points, mais à 11-5, on faute à 40-40. À 12-7, Bauduin est monté au jeu pour clôturer sur sa livrée."

Dans le camp rochefortois on faisait la grimace." On jouait sans Hoc,précise Abel Perveux.On a fait meilleure figure après la pause, avec Badet et Marion qui ont mieux répondu."

Saint-Marc qui recevait Senzeilles, s’est lui aussi offert une bouffée d’oxygène. " Incroyable. On était mené 4-7 et 7-11 avant de renverser la vapeur grâce à de judicieuses permutations sur le rectangle. Briot a pris le petit milieu, Guidon a reculé au fond et je suis descendu au grand milieu,"souligne Geoffrey Haubruge.