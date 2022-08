Planois déçu, Saint-Servais accrocheur

Planois n’a pu signer une deuxième victoire de rang. « Et pourtant nous avons eu les possibilités », confie Alexis Perveux. Après une entrée en matière compliquée, les Biesmois, avec Haubruge qui avait remplacé Close à 2-5, grappillent les jeux pour égaliser à 6-6 avant de céder l’armure. « Pour entamer la seconde armure, Benjamin Haubruge a reculé au fond et j’ai pris le grand milieu. » Planois fait de la résistance à 8-8. « À 8-9, on perd coup sur coup un jeu de 40-0 et un de 40-15. On doit passer devant. Les Bilingues au contraire opèrent alors une nouvelle cassure pour approcher du but à 8-12. » Les visités refusent toutefois de lâcher le morceau et entretiennent encore le suspense à 10-12. « On est déçu car les visiteurs étaient à notre portée. » DO