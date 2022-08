SENZEILLES: Eddy et Gaëtan Charloteaux, Donadello, Jassogne, Dussard, Durbecq.

AISEMONT:Cléda, Lambert, Squelard, Doucet, Romuald et Sylvain Denis.

CLERMONT:Van Houtte, Genot, Lenoir, Evrard, Xavier et Clément Lawarée.

MONT-GAUTHIER:Perveux, Marion, Schmit, Hoc, Lavis, Collignon.

Senzeilles 5 – Aisemont 7

La première demi-finale tenait toutes ses promesses avec des Senzeillois qui vendaient chèrement leur peau. Si Aisemont alignait son équipe type, Senzeilles laissait Maxime Durbecq sur le banc, Dussard prenant le fond et Eddy le grand milieu. Les jeux allaient en partage et à trois reprises, les Cerfontainois avaient la possibilité d’opérer la cassure mais à chaque fois, Aisemont empochait le jeu de 40-40. À 3-2, Romuald Denis poussait Eddy Charloteaux à la faute. À 4-3, Dussard rechassait hors cadre le service de Sylvain et à 5-4, Aisemont recollait à 5-5 sur une outre de Romuald Denis. Restait aux Gadis à clôturer sur les livrées de Romuald Denis et Julien Doucet.

Mont-Gauthier 7 – Clermont 6

Sur deux outres de Collignon, Mont-Gauthier empochait le premier jeu de 40-40. Lenoir et Xavier Lawarée fouettaient entre les perches et Clermont renversait la vapeur (1-2). Les jeux allaient ensuite en partage jusqu’à 3-3.

Sur les excellentes livrées de lavis et Marion, les Rochefortois opéraient la cassure. Mont-Gauthier allait ensuite jouer avec son bonheur et relancer les Clermontois. Xavier Lawarée surmontait Abel Perveux à 40-40 et Collignon servait, à 40-15, trois balles hors des limites offrant ainsi l’égalité aux Fagnards, qui reprenaient ensuite les commandes sur une livrée fautive de Nicolas Schmit à 40-40.

Le foncier rochefortois se rachetait en fouettant entre les perches la livrée de Van Houtte. Le suspense était total.

Dans le jeu décisif, Mont-Gauthier menait encore 40-15 mais ne pouvait éviter un nouveau 40-40. Jonathan Lenoir chargeait Hugo Collignon qui fouettait entre les perches.

Aisemont 7 – Mont-Gauthier 2

Aisemont, plus puissant au service mais aussi performant sur le rectangle avec Romuald Denis, auteur de rechas entre les perches, filait sans coup férir à 2-0. Les Rochefortois relevaient la tête et réduisaient l’écart via Marion qui fouettait entre les perches à 40-40. Lambert, sur le tamis, rétablissait les distances et les Gadis s’isolaient à 4-1, sur les livrées de Squélard, Romuald signant au passage, une outre supplémentaire.

Romuald servait à deux reprises dans le public et Mont-Gauthier retrouvait des couleurs: 4-2.

Lavis, qui avait bien assuré jusque-là sur le tamis, servait une balle hors des limites et une courte: 5-2. Les Rochefortois accusaient le coup et perdaient pied. Les Aisemontois chargeaient le fond adverse et sur le rectangle, Squélard, et Lambert en devanture haussaient aussi le ton, obligeant les livreurs rochefortois à prendre des risques.

Sylvain Denis faisait 6-2 et Lambert, sur le tamis clôturait sur un jeu blanc.