Arbitre:Muratore

Cartes jaunes: Teklak, Leclef, Lizen, Schmitz, Sahuke

Buts:Lorenzon (1-0, 86e), Montagnino (1-1, 88e).

ONHAYE:De Vriendt, Granville, Guiot (67e Bouterbiat), Teklak (75e Guerri), Gilain, Leclef, Bastin, Lorenzon, Lambert, Gall, Lizen (58e Poncelet).

BERINGEN:Dellarbre, Montagnino, Schmitz, Demirsoy, Gronski (67e Er Cemal), Sahuke, Dunkwu, Vangeel (67e Kislali), Trcan (67e Visser), Creemers, Driessen.

Il aura fallu attendre la séance des penaltys, pour voir les hommes de Lionel Brouwaeys se qualifier pour le prochain tour de Croky Cup.

En première période, il n’y en a que pour les visités. On jouait à peine depuis 15 minutes, que Guiot, parti seul, perd son face à face avec le gardien visiteur. Onhaye pousse tant et plus. Juste avant la pause, Lorenzon de la tête, oblige Delarbre à sortir une superbe parade. Sur le corner, la reprise de Granville passe juste au dessus.

La seconde période reprend sur le même tempo, à la 53e Lorenzon, encore lui, propulse le cuir sur la latte. À 4 minutes du terme, Lorenzon reprend victorieusement un centre de l’excellent Lambert. On pensait la partie pliée, mais à deux minutes du terme, sur une de leurs très rares occasions, Beringen égalise via Montagnino. Onhaye finira par se qualifier via un dernier penalty de Leclef. Victoire logique et méritée, comme le confirme le coach Walhérois: " Notre but est d’avoir des matchs à enjeuafin de pouvoir faire tourner et mettrel’équipe en place. Sur l’ensemble du match, nous méritons cette victoire. L’objectif est atteint. Si nous gagnons à Winkel, nous recevrons Seraing d’Antoine Bernier".

La belle aventure continue, dans une ambiance au beau fixe. " Je suis vraiment bien ici, dit Alessandro Guerri.J’ai tout de suite été bien intégré, dans un super groupe".