Les Maubeugeois s’offrent Isières

Mention spéciale auxNordistes de Maubeuge. Dimanche, les frères Cassart et leur formation française sont venus à bout d’Isières en empochant la totalité de l’enjeu. " Pourtant, c’était mal embarqué au début puisque nous étions menés 1-3, précise Devan.Ensuite, on a recadré nos livrées et Isières a tout envoyé à William, qui a tout frappé. Steve, Rodrigue et moi avons eu dix balles à tout casser, Timmy et William ont fait tout le reste." Une prestation à trois points (13-4) qui renvoie les Athois à sept longueurs de Maubeuge, toujours bien accroché à sa troisième place avant de se rendre à Ogy et d’accueillir Wieze. " On veut rester troisième et on veut encore deux victoires", s’exclame Devan Cassart.