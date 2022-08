Jogging: Une centaine de Biwacks à Petit-Waret

Les deux copains, Sébastien Mahia et Valentin Grégoire, ont décidé de se partager la victoire sur les 6,8 kilomètres. Le premier est à la course aux victoires pour atteindre le chiffre symbolique de 400 premières places le plus rapidement possible. Finalement, pour quelques centièmes, c’est le second qui a franchi la ligne en premier mais ils ont été déclarés vainqueurs tous les deux. " Je pense que c’est une troisième victoire pour moi au jogging des Biwacks. Vendredi, il faisait encore très chaud au moment du départ mais nous sommes partis avec Sébastien et avons décidé de partager la victoire", commente Valentin Grégoire. Chez les filles, Maya Dussard a explosé la concurrence.