Jogging du plateau de Frisée: La délégation de l’ARCH brille à Schaltin

C’est le cas sur 14km, où Jordane Rodrique a devancé son coéquipier Alexandre Cellier et Antoine Didier, rentré d’une belle performance en cyclisme, sur le Biorace Wallonie Tour, sorte de mini Tour de Wallonie des amateurs. " Avant la course, j’avais surtout peur d’Alexandre Cellier. Je savais que si on était ensemble dans les derniers kilomètres, il allait me battre. J’ai donc décidé de prendre les commandes dès le départ de la course, sur un parcours fait pour moi, avec des faux plats montants, des passages dans les bois, des traversées de champ. Je suis content de l’allure, 3,34 minutes par kilomètre, et du classement pour cette course “à la maison”, puisque j’habitais Schaltin étant plus jeune", raconte Jordane, qui prépare la Descente de la Lesse.

Delphine Colson s’est imposée sur la longue distance féminine à Schaltin. ©Pierre Jadot

Une "Archère" a également décroché la première place chez les dames. " Je suis partie seule en tête et n’ai plus revu mes adversaires féminines jusqu’à la fin du tracé. Le parcours était vraiment sympa, à travers la campagne de Schaltin et des traversées de propriétés châtelaines ouvertes juste pour nous", commente Delphine Colson.

Il n’a fallu qu’un kilomètre et demi à Sébastien Mahia pour décrocher son principal concurrent, Sylvain Clarenne, sur la petite distance de 7km. " J’ai fait le trou assez rapidement et puis j’ai géré mon avance pour signer ma 397e victoire depuis mes débuts." Manon Lambotte a terminé première dame.

Résultats

7 kilomètres

1. Mahia Sebastien 00:24:57, 2. Clarenne Sylvain 00:25:40, 3. Pousseur Guillaume 00:25:48, 4. Masschaele Arnaud 00:26:24, 5. Dumont Igor 00:27:30, 6. Charlot Michael 00:28:41, 7. Stoffe Bryan 00:28:49, 8. Lambotte Manon 00:28:57, 9. Housiaux Dimitri 00:29:25, 10. Tripnaux Loic 00:30:05, 11. Rasir Samuel 00:30:17, 12. Seynaeve Benoit 00:30:21, 13. Milazzo Bastien 00:30:43, 14. Decerf Gauthier 00:31:00, 15. Marechal Dimitri 00:31:26, 16. Dussard Maya 00:31:41, 17. Simon Audrey 00:32:04, 18. Van Bellinghen Alexis 00:32:27, 19. Delye Emmanuel 00:33:03, 20. Gregoire Virginie 00:33:07, 21. Poncelet Frederic 00:33:15, 22. Pierard Maud 00:33:36, 23. Druart Philippe 00:33:45, 24. Louis Julien 00:33:57, 25. Dochain Ethane 00:34:04, 26. Tripnaux Gilles 00:34:20, 27. Delvaux Bertrand 00:34:46, 28. Cuccuru Jean-Marc 00:35:03, 29. Leduc Kevin 00:35:16, 30. Laloux Aglae 00:35:17, 31. Sohet Alain 00:35:31, 32. Maufort Joelle 00:35:48, 33. Jacquet Marc-Antoine 00:35:59, 34. Fourneaux Alice 00:36:08, 35. Louis John 00:36:43, 36. Aidans Laurent 00:36:48, 37. Fontaine Christine 00:36:49, 38. Toussaint Xavier 00:37:07, 39. Caprara Roxane 00:37:13, 40. Wathelet Manon 00:37:13, 41. Baudoin Pauline 00:37:19, 42. Milazzo Boris 00:37:32, 43. Thirifays Maxime 00:37:56, 44. Gilain Charline 00:38:02, 45. Clabtoz Mathieu 00:38:08, 46. Hanoul Emilie 00:38:22, 47. Medaets Alizee 00:38:32, 48. Fourneaux Sarah 00:39:11, 49. Lecleir Karine 00:39:26, 50. Lambotte Pascal 00:39:45, 51. Lobet Georges 00:39:48, 52. Demin Michel 00:40:00, 53. David Germain 00:40:02, 54. Demarcin Hadrien 00:40:23, 55. Michaux Catherine 00:40:24, 56. Marchal Frederic 00:40:35, 57. Hanoul Chloé 00:40:37, 58. Kinard Eric 00:40:41, 59. Detal Elise 00:40:50, 60. Olix Cheila 00:40:55, 61. Rysenaer Melanie 00:40:58, 62. Tripnaux Lolo 00:41:06, 63. Devigne Laura 00:41:06, 64. Duchene Olivier 00:41:23, 65. Dewinter Anne 00:41:27, 66. De Clercq Jean-Christophe 00:41:27, 67. Bral Eric 00:41:35, 68. Mertens Norah 00:41:53, 69. Geys Stephane 00:42:28, 70. Neuville Aurore 00:42:33, 71. Duchene Dominique 00:42:34, 72. Kinet Serge 00:42:50, 73. Dewinter Jeannot 00:43:25, 74. Bemelmans Christophe 00:43:36, 75. Charlier Jacky 00:43:38, 76. Jadin Aurelie 00:44:00, 77. Willaert Christophe 00:44:02, 78. Rochus Noemie 00:44:18, 79. Ringlet Ines 00:44:20, 80. Labar Genevieve 00:44:26, 81. Gabaret Philippe 00:44:27, 82. Anthone Thomas 00:45:07, 83. Anthone Thierry 00:45:08, 84. Willaert Celya 00:45:24, 85. Pairon Yasmina 00:45:36, 86. Dylst Catherine 00:45:50, 87. Charlier Melissa 00:46:34, 88. Dave Angelique 00:46:42, 89. Macors Amelie 00:48:03, 90. Mulatin Nathalie 00:48:03, 91. Collignon Catherine 00:48:25, 92. Van Schoors Yannick 00:48:25, 93. Humblet Frederic 00:48:28, 94. Mallieu Amandine 00:48:49, 95. Thomas Francis 00:48:57, 96. Wathelet Virginie 00:49:06, 97. Palmeri Tino 00:49:10, 98. Lotin Annabel 00:49:16, 99. Didion Magali 00:49:30, 100. Stcockman Nathalie 00:49:50, 101. Wery Myrtille 00:49:51, 102. Littre Trevys 00:50:25, 103. Vincinaux Caroline 00:51:54, 104. Van Steegor Herman 00:52:01, 105. Mertens Marc 00:52:19, 106. Mertens Francoise 00:52:19, 107. Meftahi Najat 00:54:42, 108. Bultot Emilie 00:56:03, 109. Meskine Hanae 00:56:58, 110. Dubois Coline 01:01:36

14 kilomètres

1. Rodrique Jordane 00:46:33, 2. Cellier Alexandre 00:48:37, 3. Didier Antoine 00:49:02, 4. Deravet Sebastien 00:50:18, 5. Maes Laurent 00:52:14, 6. Kabahire Eric 00:53:09, 7. Robinet Frederic 00:53:13, 8. Colomer Jean-Francois 00:54:37, 9. Thonet Lilian 00:57:02, 10. Magonette Xavier 00:57:25, 11. Henrot Pascal 00:57:46, 12. Jacquet Eric 00:58:18, 13. Darte Eric 00:58:56, 14. Bultot Christian 00:59:47, 15. Darte Didier 00:59:47, 16. Gilson Brieux 01:00:35, 17. Clarenne Gilles 01:01:19, 18. Colson Delphine 01:02:00, 19. Dejonee Patrick 01:02:26, 20. Louis Vincent 01:02:29, 21. Richard Andre 01:04:17, 22. Constant Aurelien 01:05:16, 23. Pecheur Romain 01:06:12, 24. Hanssen Babette 01:06:53, 25. Mazuin Kevin 01:07:28, 26. Eloy Nicolas 01:07:29, 27. Marteau Valentin 01:07:56, 28. Dendal Didier 01:08:24, 29. Kriescher Thibault 01:09:53, 30. Dussein Yves 01:11:14, 31. Marrazza Rodolphe 01:11:15, 32. Froidbise Jean-Luc 01:11:25, 33. Michaux Gwenaelle 01:12:33, 34. Lespagnard Christophe 01:12:51, 35. Heptia Noel 01:13:06, 36. Henry Florine 01:13:49, 37. Van Hespen Benoit 01:14:20, 38. Cop Thomas 01:14:37, 39. Vanderstichelen Auguste 01:14:43, 40. Michaux Jean-Francois 01:14:49, 41. Demelenne Michael 01:14:52, 42. Pirson Laure 01:15:09, 43. Warzee Emilie 01:18:17, 44. Falzone Gaetano 01:19:28, 45. Christiaens Christophe 01:19:45, 46. Maquigny Muriel 01:20:00, 47. Goffaux Nicolas 01:20:27, 48. Roskam Justine 01:20:47, 49. Goffin Patricia 01:21:02, 50. Daniel Navarro Francis 01:21:27, 51. Wijngaarden Guido 01:22:30, 52. Petitjean Clement 01:23:06, 53. Jouan Bernard 01:23:06, 54. Verdin Laurent 01:23:06, 55. Fiasse Thibault 01:23:06, 56. Dardenne Steve 01:23:06, 57. Leclercq Damien 01:23:06, 58. Hebette Dominique 01:23:06, 59. Grandelet Christophe 01:23:52, 60. Tratsaert Gregory 01:25:39, 61. Henry Stephane 01:26:44, 62. Barbeaux Celine 01:28:10, 63. Boreuse Jean 01:29:02, 64. Joiris Jeannine 01:49:11