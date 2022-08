Jeanne Dupont, l’avenir du triathlon namurois

Sur le promo, à la sortie d’eau, près du parc de La Plante, l’ancien coureur cycliste Lennert Cappan, prenait la pole position. Florent Lhost, qui porte les couleurs du club formateur Q3T, était deuxième devant Luc Delwiche (Tri4Us). Si rien ne changeait en tête de course, derrière, le vélo modifiait considérablement les positions. Cette 2epartie était très difficile et les périodes de récupération, presque inexistantes. Lennert poursuivait sa démonstration en posant le vélo en première position, devant Johan Goubau (Tri4Us) et le très jeune Yanis Van Waetermeulen de l’Avenir Triathlon Club de Charleroi. Dépassé sur la ligne d’arrivée, Johan concédait la 2eplace à son benjamin, derrière un Lennert intouchable qui terminait avec 3 minutes et 38 secondes d’avance. La première équipe, composée de Brice Laforge, Antonin Pinon et Mathieu Léonet, a terminé à la 4eplace au scratch.

Très bien sortie de l’eau, Valentine Dehenain (3T) occupait longtemps la première place avant de voir Marine Moulin, du Tri-B, revenir dans la dernière portion de course et la devancer sur la ligne pour une dizaine de secondes. L’athlète du Trifast, Anne Dieudonné, terminait à la troisième place, comme l’année dernière.

Libois et Dupont en démonstration

Le podium de la distance olympique, avec Antoine Waltzing, Joachim Libois et Koen Veramme. ©EdA - Amandine Gilson

Vainqueur en 2018 sur le Promo, puis 2een 2019 et en 2021, Joachim Libois (TriGT) était le grand favori de la "DO". Pourtant, c’est Jack Douglas qui prenait les commandes à la sortie de l’eau, Koen Veramme étant 2eet Joachim 3e. Il fallait attendre le second tour à vélo pour voir l’Andennais saisir sa chance et prendre la poudre d’escampette. Ses concurrents ne voyaient alors plus que sa roue arrière et Joachim s’imposait avec la manière, devant Koen et Antoine Waltzing (Batifer Triathlon), auteur d’une belle remontada à vélo.

" Je me suis fait avoir comme un bleu dans l’eau, regrette Joachim Libois.La tête a fait une cassure et je ne suis pas arrivé à prendre les bons pieds. J’avais quasi deux minutes de retard sur la tête de course. J’ai fait une grosse course à vélo, mais je me suis fait assez peur à cause d’un saut de chaine. Que j’ai décidé de réparer directement sur le vélo, me retrouvant à frôler des voitures. La prudence était ensuite de mise pour assurer la victoire."

Jeanne Dupont a cette fois fini première de l’épreuve. ©EdA - Amandine Gilson

Sortie avec de précieuses minutes de retard sur ses adversaires, Jeanne Dupont (19 ans) du Tribikestation, qui avait terminé 2e l’an dernier, a montré toutes ses capacités pour remonter une à une ses concurrentes. Elle l’a emporté, devant Aurelia Techer et Kristel Imbo.

" En natation, je sais que je dois encore bosser mais je peux tout miser sur mon point fort, le vélo, et les montées, nombreuses sur le parcours. En ce qui concerne la course, c’était un retour de blessure et je suis contente des sensations sur cette dernière partie, se réjouit Jeanne.Je suis parvenue à revenir sur mes concurrentes dans le premier tour à vélo et puis je me suis concentrée exclusivement sur ma course."

Aurelia Techer, deuxième dame de la «DO». ©EdA - Amandine Gilson

Résultats

Promo

1. Cappan Lennert 01:09:42, 2. Van Waetermeulen Yanis 01:13:20, 3. Goubau Johan 01:13:22, 4. Laforge Brice/Pinon Antonin/Léonet Mathieu 01:14:06, 5. De Rijdt Thibault 01:14:53, 6. Valsesia Eric 01:15:37, 7. Moreau Baptiste 01:16:23, 8. Terlinden-Ruhl Pierre 01:16:28, 9. Delwiche Luc 01:17:56, 10. Dion Cyprien 01:18:16, 11. Quertain Teo 01:18:23, 12. Van Nieuwenhuyse Jesse 01:18:38, 13. Judex Arthur 01:18:41, 14. Colignon Mathieu 01:18:51, 15. Elskens François/Thomas Loïc/Mottet Pierre 01:18:52, 16. Mawet Alexandre/Stockebrand Grégoire/Jacques Valentin 01:19:03, 17. Albert Robin 01:19:11, 18. Anciaux Camille 01:20:28, 19. Grifnée Pierre 01:20:34, 20. Govaert Thomas 01:20:50, 21. Dufaux Benjamin 01:21:25, 22. Close Grégory 01:21:37, 23. Nicolas Bastien 01:21:39, 24. Versailles Alban 01:21:45, 25. Pierard Thibault 01:22:12, 26. Debiere Sébastien/Turpin Laurence/ 01:22:15, 27. Leclere Lucas 01:22:30, 28. Guillaume Arnaud 01:22:36, 29. Henin Loic 01:22:45, 30. Anciaux Michel/Derwaux Sandrine/Anciaux Cassian 01:23:13, 31. Temmerman Maxime 01:23:21, 32. Thiry Luc/Marion Laurent/Legrand Francine 01:23:26, 33. Cartiaux Damien 01:23:30, 34. Lhost Florent 01:23:38, 35. Filée Nicolas 01:24:03, 36. Koekelberg Geoffrey 01:24:08, 37. Sint-Gilles Gaëtan 01:24:32, 38. Graindorge Quentin 01:26:09, 39. Glineur Orianne/Arnould Sébastien/Godfrin Jerome 01:26:19, 40. Dufrane Gil 01:26:41, 41. Polet Arthur 01:27:02, 42. Legros Simon 01:27:04, 43. Remacle Bruno 01:27:06, 44. Raye Arthur 01:27:07, 45. Cheuvart Florian 01:27:12, 46. Corbisier Alexandre 01:27:17, 47. Bihain Tanguy 01:27:21, 48. Josse Pierre-Etienne 01:27:36, 49. Martin Julien 01:28:15, 50. Moulin Marine 01:28:23, 51. Acusilas Jean-Yves 01:28:28, 52. Dehenain Valentine 01:28:34, 53. Franc Julien 01:28:50, 54. Janssens Franz 01:29:02, 55. Wauthier Jerome 01:29:03, 56. Manderlier Maxime 01:29:17, 57. Lengele Nicolas 01:29:25, 58. Noël Philippe 01:29:37, 59. Petignot Sébastien/Detry Nicky/Jacobs Olivier 01:29:52, 60. Laoureux Xavier 01:30:12, 61. Staquet Arnaud 01:30:40, 62. Brabant Noam 01:31:02, 63. Burrion Vladimir 01:31:05, 64. Vanneste Guillaume 01:31:21, 65. Dieudonne Anne 01:31:41, 66. Despret David 01:32:02, 67. Lefebvre Maël 01:32:07, 68. Albert Yannick 01:32:14, 69. Judex Jean-Michel 01:32:15, 70. Rasson Nicolas 01:32:20, 71. Naiken Sébastien 01:32:40, 72. Delloge Olivier 01:32:46, 73. Nauwelaerts Claire 01:32:54, 74. Verstaen Cyril 01:32:56, 75. Gremes Thomas 01:33:16, 76. Delvaux Nathan 01:33:29, 77. Kubitzki Walter 01:33:33, 78. Lourtie Henry 00:01:05, 79. Doumont Lionel 01:33:53, 80. Nazé Olivier 01:33:55, 81. Eyskens Corentin 01:33:58, 82. Debehogne Mathis 01:34:12, 83. Willemart Olivier 01:34:42, 84. Genette Nicolas 01:34:48, 85. Minet Géraldine 01:34:58, 86. Ponsard Quentin 01:35:01, 87. Nazé Jean-Bernard 01:35:19, 88. Godts Gwenaëlle 01:35:29, 89. François Pierre 01:35:35, 90. Haager Ingrid/Meinguet Manon/ 01:36:10, 91. Lambert Marie 01:36:23, 92. Nihoul Robin 01:36:34, 93. Systermans Nicolas 01:36:37, 94. Lecomte Mathieu 01:36:46, 95. Dieudonne Benjamin 01:36:51, 96. Vigneron Valentine 01:36:58, 97. Van Houtte Lionel 01:37:14, 98. Gossiaux Rémi 01:37:16, 99. Pellegrini Jérémy 01:37:21, 100. Chevalier Alexandre 01:37:22, 101. Beirens Noah 01:37:36, 102. Mortier Julien 01:37:36, 103. Brabant Denis 01:37:38, 104. Evrard Françoise 01:37:39, 105. Brouwers Tanya/Bouchat Albert/Surin Isabelle 01:37:52, 106. Colignon Charles 01:37:58, 107. Soutmans Laureline 01:38:03, 108. Henrion David 01:38:15, 109. Rixhon Raphaël 01:38:15, 110. Faes Claire 01:38:19, 111. Biernaux Benoit 01:38:27, 112. Martin Damien 01:38:38, 113. Macaux Émilie/Favresse Amaury/Ponlot Florine 01:38:41, 114. Thiry Sébastien 01:38:50, 115. Stoffel Antoine 01:38:52, 116. Roisin Benoit 01:38:55, 117. Clinquart Charlotte 01:38:56, 118. Braibant Pascal 01:39:07, 119. Bertin Derhen 01:39:11, 120. Adant Romain 01:39:14, 121. Derclaye Alain 01:39:23, 122. Meurs Léonard 01:39:26, 123. Remacle François 01:39:48, 124. Derenne Benoît 01:39:49, 125. Santamaria Giusy 01:39:52, 126. Crespin Philippine 01:40:02, 127. Berth Xavier 01:40:05, 128. Wénin Nicolas 01:40:13, 129. Bernard Mathilde 01:40:30, 130. Bietlot Francois 01:40:56, 131. Albert Michel 01:41:33, 132. Cliche Christophe/Sondag Nathalie/ 01:41:38, 132. Heymans Thierry 01:41:53, 134. Jamotton Louis 01:42:23, 135. Warnotte Thomas 01:42:25, 136. Culot Dominique 01:42:30, 137. Godefroid Gaëtan 01:42:32, 138. Pepinster Margaux 01:42:38, 139. Gabriel Edgard 01:42:48, 140. Moniotte Gabriel 01:42:51, 141. Matholet Martin 01:43:08, 142. Lotti Patrick 01:43:11, 143. Falque John 01:43:15, 144. Kuypers Delphine 01:43:26, 145. Isabelle Hubert 01:43:33, 146. Janas Christophe 01:43:45, 147. Brodeoux Ann 01:43:45, 148. Lavara Fanny 01:43:58, 149. Sbille Fabien 01:44:19, 150. Evrard Corentin 01:44:25, 151. Peigneux Gaëlle/Van De Kerckhove Sarah/Reuter Sarah 01:44:27, 152. Matz Morgane 01:44:30, 153. Fally Elodie 01:44:35, 154. Michel Francois 01:44:43, 155. Suray Alexandre 01:44:46, 156. Dupont Baudouin 01:45:01, 157. Roy Baptiste 01:45:09, 158. Dassargues Jean-Loup 01:45:15, 159. Gille Philippe 01:45:25, 160. Lecomte Michel 01:45:38, 161. Boqué Laurence 01:45:41, 162. Barbier Anne 01:45:43, 163. Christophe Valérie 01:45:43, 164. Pignolet Romain 01:45:47, 165. Haulot Arthur 01:45:54, 166. Tripnaux Alexandra 01:45:56, 167. Gilain Morgan 01:46:16, 168. Geenens Emilie 01:46:44, 169. Degoedt Vincent 01:46:46, 170. Delwiche Baptiste 01:46:46, 171. Taillet Philippe/Taillet Claire/Denis Pierre 01:47:04, 172. Sonny Damien 01:47:07, 173. Jacquemart Lise 01:47:13, 174. Van Hoolandt Quentin 01:47:17, 175. Moreau René 01:47:21, 176. Jandrain Ingrid 01:47:37, 177. Fontaine Melanie 01:48:10, 178. Tallier Sarah 01:48:10, 179. Planus Christian 01:48:17, 180. Vigny Laurent 01:48:26, 181. De Picker Peter 01:48:32, 182. Prévot Aubray 01:48:33, 183. Behets Marc 01:48:36, 184. Michel Jennifer 01:48:51, 185. Defays Harold 01:49:26, 186. Szabo Nicoletta 01:49:53, 187. Michaux Valérie 01:50:18, 188. Dominique Marie 01:50:25, 189. Duchene Pierre-Yves 01:50:29, 190. Dumont Deborah 01:50:32, 191. Vandermaelen Jeanne 01:50:58, 192. Daras Jérôme 01:51:04, 193. Vanhack Nadège 01:51:31, 194. Brouir Maxime 01:52:03, 195. Comps Thierry 01:52:48, 196. Waltzing Jean-Michel 01:52:54, 197. Blampain Ronald 01:53:12, 198. Meurisse Armelle 01:53:22, 199. Stassart Michel 01:53:28, 200. Tislair Benoit 01:53:28, 201. Van Hees Loic 01:53:33, 202. Charlot Lauriane 01:53:33, 203. Van Hees Gaetan 01:53:33, 204. Dumoulin Didier 01:53:46, 205. Douny Isabelle 01:53:51, 206. Barette Kathryn 01:54:14, 207. Monnier Thomas 01:54:37, 208. Leemans Maxime 01:55:00, 209. Eterovic Sandra 01:55:53, 210. Le Roux Audrey 01:56:22, 211. Ruyssen Bérénice 01:56:48, 212. Potor Margot 01:56:56, 213. Danois Elodie 01:57:10, 213. Van Beers Maxime 01:57:44, 215. Peeters Frederic 01:57:46, 216. Borcy Didier 01:57:58, 217. Mottart Cathy 01:58:02, 218. Derume Aymeric 01:58:50, 219. Decarsin Basile 01:59:21, 220. Lebon Camille 01:59:31, 221. Cornelis Eric 01:59:41, 222. Bernard Marie 01:59:52, 223. Wauters Sonia/Heymans Dominique/ 02:00:06, 224. Yannick Polet 02:00:14, 225. Georges Lucie 02:00:23, 226. Renard Christophe 02:00:43, 227. Chauvier Thomas 02:01:20, 228. Demoulin Brigitte 02:02:55, 229. Lotti Amandine 02:03:26, 230. Papa Noob 02:03:49, 231. Libertiaux Simon 02:03:53, 232. Devisé Nadine 02:03:59, 233. Delorge Geoffrey 02:04:08, 234. Desimpel Manon 02:04:08, 235. Stilmant Elodie 02:04:08, 236. Cleve Michael/Cleve Augustin/Perrot Géraldine 02:04:14, 237. Francois Delphine 02:05:09, 238. Berger Aurelien 02:05:54, 239. Kuypers Annecécile 02:06:04, 240. Ponsard Manon 02:06:13, 241. Hambursin Eva 02:07:20, 242. Poucet Steve 02:07:39, 243. De Wolf Alexandre 02:08:26, 244. De Wolf Valentin 02:08:33, 245. Charlier Pierre 02:08:35, 246. Lecharlier Raymond 02:09:46, 247. Mirguet Lise 02:09:51, 248. Lisbet Thomas 02:10:07, 249. Jalet Marie 02:16:24, 250. Milard Jean-Philippe 02:19:45, 251. Leclercq Sonja 02:32:21, 252. Nicolas Pauline 02:54:44.

Distance Olympique

1. Libois Joachim 02:01:02, 2. Veramme Koen 02:03:41, 3. Waltzing Antoine 02:04:47, 4. Marrion Geoffrey 02:06:08, 5. Douglas Jack 02:07:07, 6. Hastir Julien 02:09:16, 7. Collard Julien 02:11:25, 8. Whytic Priem 02:11:53, 9. Cremer Jean 02:12:23, 10. Lourtie Martin 02:12:58, 11. Demazy Guillaume 02:14:13, 12. Frippiat Jean 02:16:36, 13. Denis Kevin 02:16:49, 14. Thirot Benoit 02:17:09, 15. Biernaux Romain 02:17:30, 16. Gilbert Emilien 02:17:46, 17. Leonard Sindbad 02:18:41, 18. Lefèvre Aurélien 02:20:34, 19. Delestinne Damien 02:21:42, 20. Bormann Nicolas 02:22:27, 21. Spineux Nicolas 02:22:45, 22. Dupont Jeanne 02:24:01, 23. Delahaut Clément 02:25:08, 24. Biernaux Doriano 02:25:17, 25. Moreaux Maxime 02:26:17, 26. Mahieux Xavier 02:26:29, 27. Boquet Jonathan 02:27:50, 28. Beaujean Gautier 02:28:10, 29. Marroy Olivier 02:29:38, 30. Peret François 02:29:51, 31. Barbier Benjamin 02:30:27, 32. Miserque Pascal 00:00:05, 33. Serwy Florian 02:32:10, 34. Brasseur Guillaume 02:32:24, 35. Dautun Grégory 02:32:39, 36. Guillaume Arthur 02:33:07, 37. André Olivier 02:33:15, 38. Duyck Arnaud 02:33:31, 39. Stoquart Gauthier 02:34:01, 40. Monville Oscar 02:34:02, 41. Techer Aurelia 02:34:25, 42. Lallemand Thibaut 02:34:28, 43. Embrechts Lucas 02:34:48, 44. Lecoyer Julien 02:35:12, 45. Spinhayer Basile 02:35:19, 46. Huart Maxime 02:35:22, 47. Van Coninckxloey Ivan 02:35:50, 48. Rosmeulen Pierre 02:35:54, 49. Imbo Kristel 02:35:55, 50. Pairoux Maxime 02:35:57, 51. Lippolis Dominique 02:35:58, 52. Smoos Augustin 02:36:11, 53. Olefs Alpha Antonino 02:36:12, 54. Seron Nicolas 02:36:22, 55. Mignon Amaury 02:36:46, 56. Goffin Pierre 02:36:50, 57. Legat Corentin 02:38:12, 58. Tengrootenhuyse Olivier 02:38:54, 59. Evrard Anthony 02:38:58, 60. Valaerts Gilles 02:39:03, 61. Pranger Alexandre 02:39:11, 62. Martin Gilles 02:39:26, 63. Gorgemans Laurent 02:39:38, 64. Niels Nicolas 02:39:42, 65. Debehogne Alexandre 02:40:01, 66. Tonneaux Jerome 02:40:25, 67. Raucent Maxime 02:40:46, 68. Petry Alexandre 02:41:01, 69. Cassart Antoine 02:41:19, 70. Clerin Brieuc 02:41:38, 71. Pire-Stevenne Frederic 02:41:41, 72. Berthe Thomas 02:41:54, 73. Simon Claude 02:42:08, 74. Bruggeman Derek 02:42:17, 75. Watelet Corentin 02:42:45, 76. Pairoux Alexandre 02:42:45, 77. Huet Benjamin 02:43:28, 78. Cailteux Guillaume 02:43:49, 79. Wautier Aurélien 02:43:59, 80. Chereau Damien 02:44:24, 81. Van Leendert Christopher 02:44:42, 82. Vincent Gauthier 02:45:01, 83. Delestinne Olivia 02:45:25, 84. Jean-Pierre Thomas 02:45:26, 85. Seron Alexandre 02:45:30, 86. Loppe Nicolas 02:46:00, 87. Joret Sébastien 02:46:17, 88. Evrard Kevin 02:46:47, 89. Guisset Julien 02:46:50, 90. Huaux Antoine 02:46:57, 91. Renard Gil 02:46:57, 92. Dewever Johnny 02:47:01, 93. Van Eeckhaute Jérémy 02:47:23, 94. Collard Jason 02:47:42, 95. Huet Geoffrey 02:48:00, 96. Jonnaert Aurelie 02:48:08, 97. Delhez Nicolas 02:48:11, 98. Germeau Boris 02:48:25, 99. Folon Martin 02:48:28, 100. Trotin Thibaut 02:48:38, 101. Goudemant Etienne 02:48:53, 102. Piperaux Paul 02:49:03, 103. Humblet Frédéric 02:49:18, 104. Gerlache Thomas 02:49:46, 105. Dardenne Frédéric 02:49:50, 106. Pierre Lionel 02:50:08, 107. Rayee Gregory 02:50:24, 108. Joncour Romain 02:50:40, 109. Lakaye Loic 02:51:05, 110. Van Emelen Grégoire 02:51:11, 111. Poelaert Hilda 02:51:30, 112. Lesne Alexandre 02:51:43, 113. Leroy Amaury 02:51:55, 114. Moulin Quentin 02:51:56, 115. Dumont Jérôme 02:52:05, 116. Vanescote Ingrid 02:52:24, 117. Brichet Charley 02:52:25, 118. Saremans Julien 02:52:31, 119. Meyer Laura 02:52:32, 120. Trullemans Alain 02:52:35, 121. Ketels Didier 02:52:47, 122. Petit Sébastien 02:52:48, 123. Matton Maxime 02:52:49, 124. Xhardez Thierry 02:53:03, 125. Destree Bastien 02:53:24, 126. Jaumotte Aline 02:53:24, 127. Georges Jordane 02:53:53, 128. Martineau Philippe 02:54:02, 129. Dombret Cyril 02:54:16, 130. Cremer Céline 02:54:38, 131. Vilain Olivier 02:55:02, 132. Derzelle Christophe 02:55:24, 132. Closson Kevin 02:55:30, 134. Claus Cédric 02:55:36, 135. Christophe Cedric 02:55:50, 136. Sournac Bruno 02:56:31, 137. Lange Dominique 02:57:10, 138. Leclercq Clément 02:57:31, 139. Gibon Frederic 02:57:33, 140. Weynand Marjolaine 02:57:37, 141. Gueuning Benoit 02:57:45, 142. Muscas Massimo 02:58:16, 143. Wavreille Jean-Christophe 02:58:29, 144. Melchior Simon 02:58:51, 145. Detournay Damien 02:59:34, 146. Detournay Emilien 02:59:35, 147. Vandelaer Damien 02:59:58, 148. Hladki Corentin 03:00:01, 149. Verhaeghe Julien 03:00:28, 150. Desille Nicole 03:00:41, 151. Michalkiewicz Julien 03:00:57, 152. Vanderstraeten Pierre 03:01:06, 153. De Groote Jacques 03:01:19, 154. Van Hyfte Nathalie 03:01:38, 155. Jottard Christophe 03:01:39, 156. Lesourd Ronan 03:01:48, 157. Baeyens Arnaud 03:02:30, 158. Perreaux Nicolas 03:03:12, 159. Barette Julien 03:03:54, 160. Wauthy Dominique 03:04:04, 161. Jandrain Sébastien 03:04:51, 162. Cloos Jean-Michel 03:04:57, 163. Thomas Jérémy 03:06:29, 164. Vanwetter Jean 03:06:57, 165. Timmermans Jordan 03:07:49, 166. Debourg Bertrand 03:07:56, 167. Vanesse Jeremy 03:08:53, 168. Pirlot Baptiste 03:09:05, 169. Picard Olivier 03:09:06, 170. Sinte Julien 03:09:14, 171. Lamberty Stephanie 03:09:21, 172. Pierrard Julie 03:10:26, 173. Cuvelier Serge 03:10:39, 174. Patin Lorine 03:10:58, 175. Lejeune Grégoire 03:11:33, 176. Perrin Pierre 03:11:44, 177. Nerrinck Philippe 03:12:38, 178. Kergen Raphaël 03:12:53, 179. Ceressiaux Hervé 03:13:19, 180. Bonjean David 03:13:35, 181. Helas Jenny 03:13:38, 182. Pera Francois 03:13:59, 183. Leblanc Guillaume 03:14:00, 184. Ponselet Gaëlle 03:14:22, 185. Bollen Vincent 03:15:25, 186. Serckx Thomas 03:16:39, 187. Sinet Alain Alain 03:17:11, 188. Machelart Lionel 03:17:42, 189. Lecroart Elodie 03:19:25, 190. Delestinne Frédéric 03:19:41, 191. Kunsch Marie 03:20:04, 192. Dallaturca Meidhi 03:20:06, 193. Michel Eve 03:21:35, 194. Vanesse Myriam 03:22:07, 195. Ruelle Louisa 03:22:53, 196. Denuit Lesley 03:22:53, 197. Massin Pierre 03:23:00, 198. Schmit Michel 03:23:15, 199. Gerin Jason 03:24:24, 200. Thomas Valerie 03:25:58, 201. Machelart Arnaud 03:26:59, 202. Crispeyn Jimmy 03:27:56, 203. Flament Jérémie 03:28:01, 204. Bonhiver Olivier 03:28:21, 205. Despret François-Xavier 03:30:04, 206. Fossez Gregory 03:32:28, 207. Betrancourt Vincent 03:32:28, 208. Christodoulidis Lambros 03:34:26, 209. Manon Louis 03:34:42, 210. Fontaine Aline 03:34:42, 211. Gerard Michael 03:39:29, 212. Robert Tanguy 03:40:14, 213. Ducarme Olivier 03:42:15, 213. Jauquet Frederic 03:42:15, 215. Louis Virginie 03:44:35, 216. Gauvain Audrey 03:44:51, 217. Pestiaux Xavier 03:45:25, 218. Charlier Alexandra 03:51:26, 219. Charlier Adélaide 03:55:42, 220. Poriau Christine 03:55:42, 221. Lefèvre Frédéric 04:03:22, 222. Pignard Eric 04:28:19