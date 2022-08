Arbitre: Cools.

Cartes jaunes: Grancea, Delpire.

Buts: Belhamri (0-1, 34e), Straetman (1-1, 44e), Romero Gomez (2-1, 45e), L.Polizzi (3-1, 85e).

NINOVE: Van Den Noortgaete, De Bauw, Hertveldt, Deryck (60e L.Polizzi), Grancea (75e Kamneng), Romero Gomez, Straetman (82e F.Polizzi), Geenens, Lufira Luebo, Tshimanga, Beal.

COUVIN: Repan, Kaba (65e Delpire), Wackers, N.Deppe (79e Chartier), Gillis (68e Q.Deppe), Galante, Perot (79e Duchene), Belhamri, Magotteaux, Murrone, Davrichov (68e Lebrun).

Les choses sérieuses commençaient pour les Mariembourgeois en Coupe de Belgique avec ce déplacement chez les Brabançons de Ninove, deuxième en D2 flamande l’année passée et pensionnaire de Nationale 1 cette saison.

C’était sous un grand soleil et sur un superbe synthétique que l’arbitre donnait le coup d’envoi. Directement, Ninove infligeait une pression constante sur des Fagnards, qui ne semblaient pas encore rentrés dans leur match. À plusieurs reprises, le nouveau gardien Repan devait s’interposer pour garder le zéro.

La tendance s’inversait après la pause boisson. Sur leur première action avec Galante au centre, Perot tentait une frappe déviée, qui poussait le gardien local à la parade. Sur le corner, Gillis trouvait Belhamri seul et ouvrait, de la tête, la marque. Une occasion, un goal: les Fagnards se montraient hyper réalistes. Mais juste avant le repos, le mal était fait. Coup sur coup, Ninove prenait les commandes du match. D’abord sur un coup repoussé, Straetman suivait bien et égalisait. Dans la foulée, le capitaine brabançon inscrivait le 2-1. Cela allait trop vite pour Couvin.

La seconde période était plus équilibrée, les Fagnards allaient plus vers l’avant, en se créant plus d’opportunités. Mais en toute fin de rencontre, Polizzi scellait le score à 3-1.