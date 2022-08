BELGRADE:Becca 11 (1x3), Andre 15 (1x3), Debry, Pretto 2, Depouhon 4, Cerquarelli 8 (1x3), Duchêne 5, Mertens 2, Mommer 8 (2x3), Mikombe 2.

Thiry absent ainsi que Davreux et Hucorne blessés, c’est avec une équipe encore un peu plus rajeunie que les Belgradois abordent leur première rencontre officielle face à la solide formation de TDM1, Melsele.

L’avance de cinq points ne tient que 5 minutes (10-10) et si les visiteurs prennent dans la foulée l’avantage, les Namurois opposent une belle résistance qui leur permet de rester dans la partie au terme du premier quart-temps: 18-24.

À la reprise du second quart, la pression défensive imprimée par l’équipe locale surprend les Béverenois au point qu’à la 14e, André remet les deux équipes à égalité (28-28). Les deux équipes se tiennent encore quelques minutes mais en fin de mi-temps, Van Den Eynde et Anthonis redonnent l’avance à leur équipe: 35-44 au repos."Je suis vraiment très content de nos vingt premières minutes,confie le coach belgradois Didier Thémans.Pour un premier match et en ce tout début de préparation, nous avons déjà montré de très bonnes choses et notamment chez les jeunes. Nous avons craqué logiquement en seconde mi-temps mais quand on voit l’équipe en face, quoi de plus normal…"

Sous une chaleur étouffante, les Belgradois accusent le coup dès l’entame du troisième quart-temps, au contraire des visiteurs qui peuvent une fois de plus compter sur leur double mètre Anthonis, aussi adroit dans le jeu intérieur qu’à extérieur, mais aussi sur l’efficacité de Peeters (40-61 à la 26e). Le match est alors plié mais les Namurois ne baissent pas les bras et parviennent à maintenir cet écart jusqu’à la demi-heure: 49-70. Les dix dernières minutes ne sont alors plus qu’une formalité: 62-92.