Chaleur, poussière: une Chinelle de l’extrême…

La deuxième épreuve au menu du week-end était celle des ancêtres. Frank Albert, ancien champion de Belgique en Inter aurait dû participer mais il n’a pu se lancer dans le premier relais à cause d’une casse sur sa machine au troisième tour. Il roulait avec Jean-Claude Loquet. Deux trophées spéciaux ont été attribués. Le premier à l’équipage féminin Caroline Selfish et Alisson Voué, le second à Marcel Dodion, le pilote le plus "expérimenté", jeune de 74 printemps. En Evolution, l’équipage vainqueur était formé d’Antoine Magain (tiens donc!) et Quentin Waster. En catégorie Vintage, ce sont Dejong et Closset qui l’ont emporté.

Départ des 12H reporté

Quant aux douze heures de la Chinelle, elles ont été mises à mal par les températures excessives et la sécheresse du sol. C’en fut à tel point qu’il a été nécessaire de reporter le départ à 1h du matin le dimanche au lieu de minuit parce que le nuage de poussière, couplé à la nuit, rendait tout pilotage impossible. Il y avait si peu de visibilité que cela eût pu générer des accidents. Après avoir entendu les doléances des pilotes, les organisateurs ont décidé de reporter le départ d’une heure et de profiter de ce délai pour arroser la piste.

Après un départ fulgurant, à 5h35 du matin, l’équipe KTM officielle devait abandonner sur casse moteur. La course sera réalisée en tête par le team Husqvarna. Il sera vainqueur: Martigny, 29e au dernier Dakar, remplaçant au pied levé, Fors qui signe ainsi sa 5e victoire à la Chinelle et Erik Willems, actuellement en tête du championnat de Belgique et du championnat d’Europe en Inter formaient l’équipe. Arrivés en deuxième place sur KTM non officielle: Gabriel, Brouwer et Lilo managés par Cédric Krémer, trois fois vainqueur de l’épreuve. L’équipe Gas-Gas officielle s’est quant à elle octroyé la troisième place avec Gutteman, Lievens et Vanhoenacker. Pour la remise des prix, la commune avait dépêché le Président du CPAS de Philippeville, bourgmestre et échevins étant sans doute indisponibles…