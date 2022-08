Gesves a couronné ses premiers champions de Belgique en dressage

Chez les 6 ans, Zonik Plus était très attendu puisqu’il était le seul des deux chevaux sélectionnés pour représenter notre pays au championnat du monde des Jeunes Chevaux de dressage en septembre prochain à Ermelo (Pays-Bas) à prendre part au championnat de Belgique. Le fils de Zonik x Hohenstein monté par Justin Verboomen s’est montré à la hauteur des espoirs placés en lui et s’est imposé après avoir remporté de manière très convaincante tant l’épreuve qualificative que la finale avec respectivement 87 et 85% des points. La deuxième place est revenue à Ludo B (Glamourdale x Krack C) monté par Nick Van Laer avec 80,2%, tandis que Lotus Elan J2L et Laura Luyten se classaient 3e avec 77% dans cette finale où tous les concurrents ont obtenu des scores supérieurs à 71,2%.

Chez les 7 ans, excellente qualité d’ensemble également dans la finale avec cependant un classement beaucoup plus serré. Une fois encore, c’est un cheval sélectionné pour Ermelo qui s’est imposé, l’étalon Jack Daniels N (SBS – Apache x Welt Hit II) associé à Nick Van Laer avec 77,379% des points (mais 84% pour la qualité), suivi de très près par Kumani ADQ (Fidertanz x Riant) monté par Tahnee Waelkens crédités de 77,343% (et aussi 84% pour la qualité). À la troisième place, on retrouve New Berry Z (Zangersheide – Negro x Weltmeyer II) monté par Jorinde Verwimp, notre réserve pour le championnat du monde.

Samedi débutait le championnat de Belgique d’élevage avec les épreuves réservées aux poulains de l’année et le saut en liberté des 2 et 3 ans, ainsi qu’aux épreuves de consolation pour les chevaux d’obstacle de 5 et 6 ans. Les qualifiés pour les finales des 4 et 5 ans en dressage ainsi que pour celles des 4, 5 et 6 ans en saut d’obstacle auront droit à une journée de relâche bien méritée avant l’ultime épreuve pour l’attribution du titre dans leur catégorie d’âge programmée le lundi 15 sous une température que l’on nous promet moins torride.

L’élevage belge est plus que jamais au sommet du jumping international comme le démontre le championnat du monde qui se déroule actuellement à Herning (DEN): plus d’un quart des chevaux engagés avaient été inscrits à la naissance dans l’un des trois studbooks belges, trois sudbooks qui figurent dans le top ten mondial des studbooks. Mieux, dans la compétition par équipe, 6 des 12 chevaux médaillés représentent l’un de ces studbook et trois d’entre eux ont participé, dans leur jeunesse, au championnat de Belgique des jeunes chevaux. Les champions de demain seront donc certainement en piste ce lundi 15 août!