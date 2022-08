Croky Cup: Jordan Tonnet infranchissable lors des tirs au but (photos)

Alors qu’ils étaient revenus à 1-1 juste avant le repos (et juste après l’ouverture du score visiteuse), les Namurois n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique en deuxième période. Ni après la première exclusion limbourgeoise, ni après la deuxième. C’est donc au tirs au but que le sort devait en être scellé. Et le gardien Jordan Tonnet n’a tout simplement laissé aucune chance à ses adversaires, en repoussant les trois envois de Tongres! Namur passe au tour suivant.