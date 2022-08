Arbitre: Schuurmans.

Buts: Brants (1-0, 2e; 5-0, 60e; 7-0, 90e), Lenaerts (2-0, 11e; 3-0, 32e), Leao Kessels (4-0, 45e), Maus (6-0, 66e).

HASSELT: Ghijsens, A. Ofori Appiah, Mombaerts, Tanriver (60e Ampiah Morgan), Maus, Leao Kessels (80e Lambrecks), Etien (85e Bangels), Dassen, Lenaerts, M. Ofori Appiah (60e Haenen), Brants.

BOSSIÈRE-GEMBLOUX: Lesire, Namèche, Monjoie (58e Lepage), Sabbe, Quandt (80e Jacques), Tallier, Cigana, Laidi, Laurent (80e Bernard), Velghe, Lengele.

Tombeurs de Nismes et de Meerbeek, les Unionistes savaient leur tâche dominicale insurmontable. « Ce fut d’autant plus difficile que nous avons très rapidement concédé les deux premiers buts. Nous avions tenté un système de jeu un peu différent, que nos hôtes ont vite contourné », reconnaissait le T1 namurois Michaël Noël. Après des premières minutes à sens unique, Bossière, où étaient absents Bernard, Bisanti, Drame, Lultz, Martinez, Renier et Bauduin ainsi que Serge Guede et Samuel Remacle, suspendus, tentait de faire jeu égal. Il se créait même l’une ou l’autre opportunité. Mais les Limbourgeois (D2A) resserraient la vis et viraient confortablement en tête au repos. La seconde période était du même tonneau. « Cette belle équipe était bien trop forte pour nous, enchaînait le coach. Le point positif est que nous avons beaucoup couru et bien travaillé. L’ambiance est restée bonne malgré la physionomie de la rencontre. »

" J’ai apprécié la bonne mentalité et le travail des joueurs, analysait le T2 bossiérois Gilles Fossion. Si ce fut une belle expérience, notre système, mis en place pour maximiser nos forces et partir en contre-attaque, a été rapidement déjoué. Nous n’avions pas beaucoup le ballon. Les courses ont été compliquées. Mais les joueurs ont beaucoup couru. C’est de bon augure pour le championnat. »

En lice en coupe provinciale ce mardi soir contre Éghezée, les Unionistes semblent prêts pour le début de la compétition et le déplacement à Naninne dimanche.