Crocky Cup: Hasselt stoppe l’aventure de Bossière-Gembloux, Onhaye passe aux tirs au but

En attendant le match de gala d’Arquet à Virton ce lundi, il ne reste plus que des formations namuroises de Nationales en Coupe de Belgique. Namur et Meux (D2) se sont qualifiés face à Tongres et Rebecq. De l’échelon inférieur en séries ACFF, il ne reste plus qu’Onhaye en lice puisque Couvin s’est incliné à Ninove.