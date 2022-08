Coupe de Belgique: Couvin plie deux fois avant la pause (photos)

Sur la pelouse d’un pensionnaire de Nationale 1 très entreprenant durant les 30 premières minutes, ce sont pourtant lesFagnards qui prennent les devants, en débloquant le marquoir par Belhamri, d’une tête sur un corner de Gillis. Malheureusement, Couvin s’effondre en quelques secondes juste avant de rejoindre les vestiaires. À la 44epuis à la 45e, les Mariembourgeois encaissent le but de l’égalisation puis celui du 2-1. Ninove et Couvin font davantage jeu égal en deuxième période, mais l’équipe de N1 inscrit un ultime but en toute fin de match, renvoyant les Couvinois, éliminés, se concentrer sur leur championnat.