Coupe de Belgique: Biesme sort la tête haute (photos)

Chez eux, les Biesmois ont encaissé un premier but à quelques secondes de la rentrée au vestiaire, Hamme prenant l’avantage à la 45eminute. Pas abattus, les Djobins revenaient sur le terrain avec la ferme intention de recoller au score. Mais ce sont bien les visiteurs qui profitaient d’une de leurs contre-attaques pour planter un deuxième but, celui du break, de la victoire et, donc, de l’élimination de Biesme en Coupe de Belgique. Les Namurois entameront une nouvelle coupe, de la province cette fois, ce mercredi soir à Philippeville.