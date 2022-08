Mont-Gauthier doit assurer la septième place

En Nationale 2,St-Servais se déplace à Sirault, qui reste sur une défaite surprenante à Kastel. " La victoire sur Brussegem nous permet de grimper à la septième place et de devancer Fontaine,analyse Victory Lelièvre.Après avoir remporté la manche aller 13-8, on sera bien évidemment attendu par les Hennuyers qui visent le podium. Dans un premier temps, on visera donc les 6 jeux. Nous alignerons la même équipe que dimanche dernier, avec le jeune Brandon Dhyne qui s’est bien débrouillé."Planois, qui vient de signer sa première victoire, accueille Biévène, qui reste sur deux revers de rang et qui ne pourra éviter les play-down. " À l’aller, on n’avait pris que 4 jeux,rappelle Claude Roels.Sur notre ballodrome, on doit viser un 2esuccès pour se débarrasser d’une encombrante lanterne rouge. On pourra compter sur Benjamin Haubruge, de retour de vacances."

En Nationale 3,St-Marc, qui vient de signer deux victoires et d’engranger un 5 sur 6, a fait la bonne opération et occupe, à deux journées de la fin, la cinquième place, avec 27 unités. La bande à Guidon ne peut toutefois se reposer sur ses lauriers. Les Namurois accueillent Senzeilles, qui est assuré de disputer les play-off. Les Cerfontainois, privés de Gobron, voudront aussi se préserver en vue de la Balle du Gouverneur. " On visera donc les six jeux le plus rapidement possible avant d’envisager davantage",insiste Geoffrey Haubruge. Presgaux, qui s’est offert une bouffée d’oxygène avec sa victoire sur Senzeilles, reçoit Mont-Gauthier, qui reste sur trois revers de rang. " On doit se reprendre et stopper l’hémorragie avant le rendez-vous de la place St-Aubain",lance Abel Perveux, le cordier rochefortois.