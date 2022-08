Le premier test de la saison pour Biesme

BIESME: absents: François, Lamsaiah, Van Den Abeele. Blessés:Chamka, Verelst, Depamelaere. Incertain: Marchand.

Après Thisnes (Liège) et Schriek (Anvers), Xavier Thiry se retrouve à nouveau dans l’inconnu par rapport à son adversaire du jour, le K.F.C. Vigor Wuitens Hamme, club de D3 situé en Flandre Orientale. Pour remédier à cela, l’entraîneur biesmois s’est renseigné auprès du T1 du Stade Disonnais, Christophe Kinet, éliminé par Vigor Hamme au tour précédent."J’ai obtenu quelques informations, mais pas plus que cela. Ils ont rapidement marqué et ont joué le reste de la rencontre très bas face à Dison, on n’a donc apparemment pas vu grand-chose. C’est une équipe flamande bien organisée avec beaucoup d’impact physique, de taille et de présence dans les duels."

On le sait, Xavier Thiry vise la montée au terme de la saison. Le coach de Biesme voit cette rencontre comme un premier test pour ses joueurs."Vigor Hamme, c’est le type d’équipe auquel on aura encore à faire cette saison. Je pense à Arquet, Dinant ou encore Grand-Leez, qui sont aussi des équipes physiques, bien organisées et qui n’hésitent pas à vous rentrer dedans. Ce match est un bon moyen de se préparer à jouer ce type de formations."

Pour ce 3e tour de la Coupe de Belgique, Biesme devra composer sans sa nouvelle recrue, Loan Van Den Abeele. « Ayant déjà joué en Coupe de Belgique avec Perwez, son ancien club, Loan ne peut malheureusement pas être repris dans cette compétition. En ce qui concerne la Coupe de la Province et le championnat, tout est en ordre »confirme encore Xavier Thiry.